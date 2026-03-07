Janaf vs. Mol: nem született megállapodás az Adria vezeték teszteléséről

A Mol elfogadta a Janaf javaslatát az Adria-kőolajvezeték teszteléséről, de a horvát cég nem ért egyet a Mol tesztelési javaslataival – derül ki a Janaf Telexhez eljuttatott közleményéből.

A Janaf azt írta: üdvözlik a MOL-csoport döntését, amiben elfogadták a Janaf javaslatát egy új, az Európai Bizottság és független szakértők felügyelete alatt végzett csővezeték-kapacitás-tesztre. Ez megoldja a cég szállítórendszerének műszaki és üzemeltetési képességeivel kapcsolatos összes vitát, és megerősíti, hogy a Janaf olajvezeték elegendő kapacitással rendelkezik a magyar és szlovák finomítók ellátására” – írták.

Kapcsolódó cikk A Mol és a Slovnaft feljelentette a JANAF-ot Monopolhelyzettel való visszaélés miatt.

A két cég még nem állapodott meg a tesztelés végrehajtásának részleteiről, és a független szakértőkről sem. A horvát vállalatnál viszont ragaszkodnak hozzá, hogy a tesztelést egy hónapon keresztül folyamatosan, a nap 24 órájában, egymillió tonna olajmennyiséggel és a rendes szállítási rendszerhez hasonló műszaki paraméterekkel végezzék, a Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta szakaszon.

Azt is hozzátették, hogy a Mol által javasolt többfázisú tesztelés nem tud valós képet adni a szállítási körülményekről. A csővezeték stabil, megszakítás nélküli üzemmódban működik, és csak az ilyen folyamatos üzemmód megfigyelése alapján lehet hitelesen kiértékelni az eredményeket.