336! Újabb történelmi mélyponton a forint - megszólal az MNB délután

Márciusban jelentették be, hogy az inflációs jelentés apropóján három havonta sajtótájékoztatót tartanak, de most inkább az az érdekes, mond-e valamit az MNB annak kapcsán, hogy a forint az euróval szemben sorra döntögeti a negatív rekordokat, ma már a 336-os szintnél is járt.