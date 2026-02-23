4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Balog Zoltán egyház Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Jegybanki tízmilliók landoltak Balog Zoltán ökumenikus alapítványánál

Vég Márton
Vég Márton

Balog Zoltán kurátorként dönthet a jegybank által adott támogatás sorsáról. Régi kapcsolat van a jegybank és az ökumenikusok között.

Akad, amiben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése ott folytatta, ahol az előző abbahagyta. Például a jegybank 70 millió forint támogatást adott az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítványnak, derül ki az MNB 2025. IV. negyedéves kimutatásából. Az alapítvány egyik kuratóriumi tagja a Novák Katalin köztársasági elnök bukásához vezető kegyelmi ügyben is érintett Balog Zoltán református püspök, aki ez alapján továbbra is közpénz-tízmilliók sorsáról dönthet.

Az alapítvány célja, hogy a 21. század igényeinek megfelelő oktatást biztosítson elsődlegesen az általa alapított oktatási intézmény, valamint az intézmény tanulói, neveltjei, továbbá oktatói, pedagógusai, nevelői, gondozói és dolgozói számára

- szerepel az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány bírósági dokumentumában. Innen derül ki, hogy az alapítvány céljai különösen:

  • általános oktatás és képzés biztosítása iskolarendszeren belül és kívül,
  • tehetséges fiatalok támogatása,
  • hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése,
  • gyermek- és ifjúságvédelem.

A bírósági papírban említett intézmény a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium, amelynek új épületét még 2023. augusztus 29-én adták át. Az épületet Mészáros Lőrinc és gyerekei tulajdonában lévő Fejér-B.Á.L. Zrt. építette 6 milliárd forint közpénzből. Az iskola fenntartója a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a megnyitón pedig felszólalt Járai Zsigmond volt jegybankelnök, az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány akkori kuratóriumi elnöke is, aki az iskolának a polgári keresztény értékek és a minőség iránti elkötelezettségéről beszélt.

Balog Zoltán még mindig tízmilliókról dönthet
Balog Zoltán még mindig tízmilliókról dönthet

Régi kapcsolat van a jegybank és az ökumenikusok között. Az MNB-botrányban érintett Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) 2023. óta támogatta az ökumenikusokat. 

A PADME Alapítvány az egyik legfontosabb missziójaként tekint az innovatív oktatás előmozdítására. Ennek részeként az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvánnyal együttműködve három éven keresztül támogatja a PADME az intézményt az előremutató oktatási szemléletének kialakításában

– szólt a PADME 2023. októberi Facebook-bejegyzése. Tehát hároméves partnerségben állapodtak meg 2023-ban. A PADME 2023-ban 75 millió forinttal támogatta az alapítvány innovatív oktatásfejlesztési programját. Az MNB 2025. III. negyedéves kimutatásában pedig egy 97 milliió forintos támogatás szerepelt – a IV. negyedéves 70 millióval együtt tehát tavaly 167 milliót kapott az alapítvány a jegybanktól.

Emlékezetes, hogy az Állami Számvevőszék a tavaly márciusban publikált jelentésében azt állapította meg többek között, hogy a PADME körül létrehozott összetett cégstruktúra nem támogatta a vagyon megőrzését és nem biztosította az átláthatóságot.

Az alapítvány kuratóriumát alkotó neves vezető szakemberek garanciát jelentenek a meghirdetett célkitűzések magas színvonalon történő megvalósulására

– szerepel az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány oldalán. A szervezet 2020-as megalakulása óta kuratóriumi tag határozatlan ideig például Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója és Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter, tehát a PADME-pénzek 2023-as érkezésekor is bent ültek a testületben.

A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumban közben zajlik az élet, február 7-én ismét megrendezték az alapítványi jótékonysági bálukat. A belépőjegyeket az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány számlaszámára utalással lehetett megvásárolni. A programot Vastag Csaba koncertje és egy meglepetés bűvész produkció tette felejthetetlenné az iskola oldalán elérhető beszámoló szerint. A rendezvényen ízletes vacsora, borsarok és különleges kézműves sörök várták a vendégeket. A borkínálatról a Rókusfalvy Birtok, a kézműves sörökről és sajtokról a Kastélyosdombói Manufaktúra gondoskodott.

Balog Zoltán 2024 február közepén lemondott ugyan a Magyar Református Egyház zsinati elnöki tisztségéről, miután kiderült, hogy tanácsadóként támogatta, hogy Novák Katalin államfő kegyelmet adjon a bicskei gyermekotthon egykori, pedofíliáért elítélt igazgatójának falazó volt igazgatóhelyettesének, de számos más pozícióját megtartotta, például ezt is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolász

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolást

Már csak pár óra és életbe is lép az árváltozás.

A választásokig nem várható sétagalopp, de Varga Mihályék segíthetnek

A hétfő reggel megjelent, még mindig negatív beruházási adatokat értékelték hazai makrogazdasági elemzők.

Lehullt a lepel: ezért is lehetett gyenge éve a 2025-ös a magyar gazdaságnak

A Központi Statisztikai Hivatal hétfő reggeli közlése szerint a tavalyi negyedik negyedévi beruházások a nyers adatok szerint 1,3, szezonálisan kiigazítva 1,7 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2024 azonos időszakában. Pedig nagyon alacsony volt a bázis.

Bingó! Minden összejött Varga Mihályéknak a várva várt lépéshez

Tizenhat havi tartás után a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa valószínűleg csökkenteni fogja a jegybanki alapkamatot. Az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők várakozásai azonban nem egyhangúak: vannak, akik biztosak a februári kamatvágásban, mások viszont csak márciusra várják a monetáris lazítási ciklus megkezdését. Igaz, utóbbi csoport véleménye szerint is mind az inflációs mutatók, mind a hazai fizetőeszköz stabilitása megteremtette a változtatás lehetőségét.

Pintér Sándor III/II-es volt államtitkára visszavonhatatlan lépésre szánte el magát

Pintér Sándor egykori III/II-es volt államtitkára visszavonhatatlan lépésre szánta el magát

Május végétől már nem létezik Tasnádi László kalandos történetű cége.

Az igazi védőpajzs a megfelelően nagy devizatartalék meg egy normális gazdaságpolitika – mondja a Hold Alapkezelő alapítója

Szabó László a február 18-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 92. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Itt egy egészen váratlan adat az Ausztriában dolgozó magyarokról – A hét ábrája

Átlag alatt a munkanélküliségi ráta. 

Hamarosan eldől, hogy mennyi európai uniós hitelt kap Magyarország

Hamarosan eldől, hogy mennyi európai uniós hitelt kap Magyarország

Fontos döntés előtt áll Magyarország. Az Európai Bizottság a következő napokban határozhat arról, hogy mekkora védelmi hitelhez juthat hozzá a magyar gazdaság a SAFE programon keresztül. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a kormány ódzkodik a közös uniós hitelfelvételtől, végül az egyik legnagyobb összegű kérelmet nyújtotta be a tagállamok közül. Gulyás Gergely szerint nincs jelentősége annak, hogy az előlegek az áprilisi választások előtt, vagy után érkeznek meg.

Interaktív térképen a magyar fizetések

A decemberi KSH-adatok végre tiszta vizet öntenek a pohárba. Kiderült, hogy pontosan hogyan alakultak a hazai fizetések 2025-ben, és ezeket a Bankmonitor térképre is helyezte. 

Ennyit az olcsó orosz olajról – olcsóbb Ausztriában tankolni

Ennyit az olcsó orosz olajról – Ausztriában kevesebbért lehet tankolni

Az elmúlt napokban a magyar közéletben ismét téma lett az orosz olajbeszerzés, amelyet a kormány tagjai és a Mol első embere is nélkülözhetetlennek lát. Ugyanakkor az olcsó orosz olaj a magyar autósok számára olyan, mint a jeti, mindenki hall róla, de senki nem tapasztalja meg a fizikai valójában. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint a magyar üzemanyagok átlagára immár magasabb, mint az Ausztriában mért szint.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168