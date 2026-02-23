Jegybanki tízmilliók landoltak Balog Zoltán ökumenikus alapítványánál

Akad, amiben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése ott folytatta, ahol az előző abbahagyta. Például a jegybank 70 millió forint támogatást adott az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítványnak, derül ki az MNB 2025. IV. negyedéves kimutatásából. Az alapítvány egyik kuratóriumi tagja a Novák Katalin köztársasági elnök bukásához vezető kegyelmi ügyben is érintett Balog Zoltán református püspök, aki ez alapján továbbra is közpénz-tízmilliók sorsáról dönthet.

Az alapítvány célja, hogy a 21. század igényeinek megfelelő oktatást biztosítson elsődlegesen az általa alapított oktatási intézmény, valamint az intézmény tanulói, neveltjei, továbbá oktatói, pedagógusai, nevelői, gondozói és dolgozói számára

- szerepel az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány bírósági dokumentumában. Innen derül ki, hogy az alapítvány céljai különösen:

általános oktatás és képzés biztosítása iskolarendszeren belül és kívül,

tehetséges fiatalok támogatása,

hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése,

gyermek- és ifjúságvédelem.

A bírósági papírban említett intézmény a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium, amelynek új épületét még 2023. augusztus 29-én adták át. Az épületet Mészáros Lőrinc és gyerekei tulajdonában lévő Fejér-B.Á.L. Zrt. építette 6 milliárd forint közpénzből. Az iskola fenntartója a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a megnyitón pedig felszólalt Járai Zsigmond volt jegybankelnök, az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány akkori kuratóriumi elnöke is, aki az iskolának a polgári keresztény értékek és a minőség iránti elkötelezettségéről beszélt.

Balog Zoltán még mindig tízmilliókról dönthet

Régi kapcsolat van a jegybank és az ökumenikusok között. Az MNB-botrányban érintett Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) 2023. óta támogatta az ökumenikusokat.

A PADME Alapítvány az egyik legfontosabb missziójaként tekint az innovatív oktatás előmozdítására. Ennek részeként az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvánnyal együttműködve három éven keresztül támogatja a PADME az intézményt az előremutató oktatási szemléletének kialakításában

– szólt a PADME 2023. októberi Facebook-bejegyzése. Tehát hároméves partnerségben állapodtak meg 2023-ban. A PADME 2023-ban 75 millió forinttal támogatta az alapítvány innovatív oktatásfejlesztési programját. Az MNB 2025. III. negyedéves kimutatásában pedig egy 97 milliió forintos támogatás szerepelt – a IV. negyedéves 70 millióval együtt tehát tavaly 167 milliót kapott az alapítvány a jegybanktól.

Emlékezetes, hogy az Állami Számvevőszék a tavaly márciusban publikált jelentésében azt állapította meg többek között, hogy a PADME körül létrehozott összetett cégstruktúra nem támogatta a vagyon megőrzését és nem biztosította az átláthatóságot.

Az alapítvány kuratóriumát alkotó neves vezető szakemberek garanciát jelentenek a meghirdetett célkitűzések magas színvonalon történő megvalósulására

– szerepel az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány oldalán. A szervezet 2020-as megalakulása óta kuratóriumi tag határozatlan ideig például Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója és Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter, tehát a PADME-pénzek 2023-as érkezésekor is bent ültek a testületben.

Kapcsolódó cikk Elfogyott a jegybanki Pallas Athéné Alapítvány vagyona 9 millió volt a jegybanki alapítvány kasszájában.

A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumban közben zajlik az élet, február 7-én ismét megrendezték az alapítványi jótékonysági bálukat. A belépőjegyeket az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány számlaszámára utalással lehetett megvásárolni. A programot Vastag Csaba koncertje és egy meglepetés bűvész produkció tette felejthetetlenné az iskola oldalán elérhető beszámoló szerint. A rendezvényen ízletes vacsora, borsarok és különleges kézműves sörök várták a vendégeket. A borkínálatról a Rókusfalvy Birtok, a kézműves sörökről és sajtokról a Kastélyosdombói Manufaktúra gondoskodott.

Balog Zoltán 2024 február közepén lemondott ugyan a Magyar Református Egyház zsinati elnöki tisztségéről, miután kiderült, hogy tanácsadóként támogatta, hogy Novák Katalin államfő kegyelmet adjon a bicskei gyermekotthon egykori, pedofíliáért elítélt igazgatójának falazó volt igazgatóhelyettesének, de számos más pozícióját megtartotta, például ezt is.