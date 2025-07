Jelen gyengülése ellenére a forint büszke lehet az idei teljesítményére

Németh Dávid a jövőről szólva azt mondta, továbbra is a fő kereskedési sáv az euróval szemben 395 és 410 forint között alakulhat. Amennyiben ezek a negatív kockázatok kisimulnak, elképzelhető, hogy az árfolyam tesztelheti a 395 forintos szintet és akár át is törheti. Amennyiben megmaradnak vagy felerősödnek, akkor inkább a 400 forint feletti tartományban mozoghat a kurzus.

A mostani forintgyengülés mögött az elemző szerint részben az áll, hogy a Fed elnöke, Jerome Powell a vártnál kissé szigorúbb hangvételű üzeneteket fogalmazott meg. Így a szeptemberi kamatcsökkentés esélye 70 százalékról nagyjából 40 százalékra esett, ez pedig dollárerősödést okozott a piacon: az euróhoz mért árfolyama másfél hónapja nem látott szintet ért el. „Ez a változás a régiós devizákat is gyengítette. A forint alulteljesítése részben köszönhető annak, hogy az energiaárak, köztük az olaj- és a gáz ára emelkedett. Ez a piaci mozgás Donald Trump amerikai elnök Oroszországnak adott békeultimátumához köthető. A potenciális szankciók pedig esetleg negatívan érinthetik Magyarországot, amelynek nagy az importkitettsége ezen a téren. Egy lehetséges tartós energiadrágulás pedig a magyar külkereskedelmi mérleget rontaná” – fogalmazott a szakember.

Számos kamatdöntésen vannak túl a devizapiacok, ezek közül nemzetközi szinten a legfontosabb az Európai Központi Bank múlt heti, valamint az amerikai Fed szerdai döntése volt. Mindkét jegybank szinten tartotta az alapkamatot, és ezek a döntések a régiós devizák szempontjából is fontosak.

