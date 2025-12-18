3p
Makró Gazdasági Versenyhivatal Munkaügyi bírságok, büntetések, ellenőrzések

Jelentős bírságot szabott ki a GVH egy engedély nélküli fúzió miatt

mfor.hu

Közel 33 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a Bravogroup Holding Vagyonkezelő Kft.-re végrehajtási tilalom megsértése miatt. Az infokommunikációs cég még 2023-ban a nemzeti versenyhatóságnak való bejelentés – így pedig a GVH engedélye – nélkül hajtott végre irányításszerzést a Mystical Hungary Zrt. felett. A vállalkozás később felismerte mulasztását, előzetes egyeztetést kezdeményezett a GVH-val, majd összefonódás-bejelentést is benyújtott és elismerte a jogsértést, illetve lemondott jogorvoslati jogáról is.

A Bravogroup Holding Vagyonkezelő Kft. (Bravogroup) 2023. február 27-től közvetlen egyedüli negatív irányítást (50 százaléks tulajdonrészt) szerzett a Xiaomi márkát Magyarországon forgalmazó Mystical Hungary Zrt. (Mystical) felett. A negatív egyedüli irányítás azt jelenti, hogy az irányító önálló döntéshozatalra nem, csak a döntéshozatal blokkolására képes – áll a GVH sajtóközleményében. 

A cég ezt követően csak 2024. október elején kezdeményezett előzetes egyeztetést a Gazdasági Versenyhivatallal a tranzakció kapcsán, mely során elismerte, hogy megsértette a versenytörvény szerinti végrehajtási tilalmat.

A GVH hatósági bizonyítvány kiadásával megállapította, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, azonban a végrehajtási tilalom feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Bravogroup-al szemben. Az eljárás során a GVH Versenytanácsa megerősítette, hogy a vállalkozás megsértette a végrehajtási tilalmat azzal, hogy egyedüli közvetlen irányításszerzését nem jelentette be a nemzeti versenyhatóság felé. Kiemelendő, hogy az irányításszerzés időpontja (2023. február 27.) és a GVH első értesítésének időpontja (2024. október 1.) között összesen 582 nap telt el.

A Gazdasági Versenyhivatal izmos büntetést szabott ki
Fotó: Klasszis Média

A vállalkozás önkéntesen, illetve teljeskörűen feltárta és elismerte jogsértését, emellett pedig a jogorvoslati jogáról is lemondott. Így a GVH Versenytanácsa a maximálisan kiszabható összeghez képest jelentősen csökkentett, 32,6 millió forintos bírságot szabott ki a Bravogroup-ra.

Az ügy kapcsán a nemzeti versenyhatóság nyomatékosítja a vállalkozások számára, hogy a versenytörvény által meghatározott küszöbértékek feletti összefonódásokat (legyen az akár pozitív akár negatív irányításszerzés) minden esetben be kell jelenteni a GVH felé, még a fúzió végrehajtását megelőzően. Mulasztás esetén a végrehajtást követően is érdemes önkéntesen bejelenteni az összefonódást a GVH irányába, hisz megfelelő együttműködés mellett – akárcsak a jelen eljárásban – csökkenthető a kiszabásra kerülő bírság mértéke.

