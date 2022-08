Jelentős emelést szeretnének a nyugdíjasok novemberben

Mennyiért tankolhatunk a környező országokban? Üzemanyagár-körkép

Magyarország mellett több szomszédos országban is üzemanyagárstopot, árkompenzációt vagy haszonkulcs-korlátozást vezettek be az elmúlt hónapokban. Idehaza 480 forint a literenkénti hatósági ár mindkét alap üzemanyagfajtára, ami még azokhoz az országokhoz képest is feltűnően olcsó, ahol szintén az állam határozza meg az árakat.