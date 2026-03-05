3p

Jó éve lehet a magyar autópiacnak az év első adatai alapján

Még mindig tart a SUV-ok menetelése, de újabb és kevesebbet futott autók kerülhetnek új gazdához.

Januárban a havazások is visszafogták az autópiacot, februárban azonban jelentős növekedés volt megfigyelhető az érdeklődések számában a Használtautó.hu-n – ráadásul a tavalyi évhez képest is sokkal többen érdeklődnek a járművek iránt. Az SUV-k különösen népszerűek, miközben a ferdehátúak népszerűsége ha nem is rohamtempóban, de fokozatosan csökken, olvasható a cég lapunknak küldött elemzésében.

A Használtautó.hu legfrissebb adatai szerint 2025 februárjához képest mintegy 16 ezerrel több, összesen 442 212 db megkeresés érkezett 2026 februárjában. Ugyan a ferdehátúak továbbra is a legkeresettebb kivitelű autóknak számítanak, az SUV-k térnyerése folytatódik: 28,1 százalékkal többen, 95900-an kerestek városi terepjárókat az év második hónapjában, mint az elmúlt év azonos időszakában. A kombik és a sedanok esetében nincs jelentős eltérés: előbbiek 71000-rel, 5,9 százalékos növekedés után a harmadikak, míg utóbbiak 51600-zal, 9,4 százalékos csökkenés után állnak a negyedik helyen.

A számokból az is kimutatható, hogy az átlagos vételár jelentősen nőtt (tavaly még valamivel 4,99 millió forint alatt volt, idén már 5,53 millió forint fölött jár), ezzel együtt azonban csökkent az átlagéletkor (2025: 13,06 év; 2026: 12,33 év), és az átlagos futásteljesítmény is ( nagyjából 180 000 km-ről 170 000 km-re).

Az átlagos vételárat nézve legnagyobb mértékben a kombik ára nőtt (majdnem 15 százalékkal, 5 millió forintra), a három további kategóriánál kisebb a növekedés (sedan: 13 százalék; ferdehátú: 8 százalék; SUV: 1 százalék). Ha a hajtásláncok alapján végzünk összehasonlítást, ugyancsak növekedést láthatunk minden esetben: a benzines autók átlagára 13 százalékkal (4 728 116 Ft-ra), a dízeleseké 4 százalékkal (4 948 236 Ft-ra), az elektromosoké és a hibrideké pedig 2-2 százalékkal emelkedett (10 620 912 Ft-ra, valamint 11 034 454 Ft-ra).

„Januárban a jelentős havazások átmenetileg visszafogták az érdeklődések számát, februárban azonban egyértelmű korrekció volt megfigyelhető: a vásárlók egy része a korábban tervezett döntését későbbre halasztotta, ami a második hónapban már számottevő növekedésben jelent meg az érdeklődések volumenében.

További figyelemre méltó tendencia, hogy az előző év azonos időszakához képest érzékelhetően csökkent a meghirdetett járművek átlagéletkora és futásteljesítménye. Amennyiben ez a folyamat tartósnak bizonyul, 2026 kedvező kilátásokat tartogathat az autópiac számára” 

– mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

A Carinfo számai szerint a forgalomba helyezett autók száma nagyjából hasonló volt 2026. februárjában, mint egy évvel korábban: személygépkocsiból 150-nel, buszból 56-tal, nagyhaszongépjárműből 110-zel, motorkerékpárból 187-tel többet engedtek útjára, míg a kishaszongépjárművekből 33-mal kevesebbet.

 

1500 milliárd forintot hagytak a magyarok a boltokban

Megugrott a kiskereskedelmi forgalom, főleg az internetes és csomagküldő szektor szárnyal.

Eldöntötte Orbán Viktor, kit küldene a Barátság vezetékhez

A helyszínen akarja megvizsgálni a helyzetet a kormány.

Idén folytatódhat az élénkülés az építőiparban

Az építőipari termelés változatlan áron mérve – két visszaesést hozó év után – 2025-ben 2,8 százalékkal tudott bővülni. A tavaly december végi ágazati szerződésállomány csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A GKI februári felmérése szerint a megkérdezett építőipari vállalkozások harmada árbevételének növekedésére számít 2026-ben az előző évhez képest, csökkenéstől 21 százalékuk tart. A 10 fő alatti cégek e téren kevésbé optimisták, de az 50 fő felett foglalkoztatók már sokkal inkább azok. További kedvező jel, hogy a GKI ágazati bizalmi indexe februárban tizenhárom havi csúcsára emelkedett. 2026-ban az építőipari termelés volumene 2-3 százalékkal nőhet az előző évhez képest – ebben a hazai és a nemzetközi elemzők is egyetértenek.

Ipartörténet: árverezik a Tungsram egyik legnagyobb gyárát

A nagykanizsai ipartelepért 3,6 milliárd forintot vár minimimum a felszámoló.

Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta

Váratlan fordulat: elsodorhatja a magyar kamatvágást is az iráni háború

Bizonytalanná vált a márciusi kamatvágás, nem tudni, milyen hatással lehet az inflációra a geopolitikai válság. 

Kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját – élő beszélgetés Bod Péter Ákossal és Pleschinger Gyulával

A volt jegybankelnök és a Monetáris Tanács 2013-2025 közötti tagja fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Megúszta a csődöt Mészáros Lőrinc exvejének legatyásodott cége

A Homlok Zrt.-nél még időben megszületett a csődegyezség, így Homlok Zsolt cége megmenekült a felszámolástól.

A Mol és a Slovnaft feljelentette a JANAF-ot

A MOL és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalat JANAF-ot a monopolhelyzettel való visszaélés vádjával.

Fogynak a regisztrált álláskeresők, újabb foglalkoztatási programok nyíltak

Februárban 6 ezerrel kevesebben voltak, mint egy évvel korábban.

Egyre inkább így koccintunk a sörünkkel

A sörfogyasztási szokások egész Európában átalakulóban vannak, és ez a trend a tavalyi évben Magyarországon is egyértelműen megmutatkozott. A fogyasztók egyre tudatosabban választanak: a mennyiség helyett a minőség és az élmény kerül előtérbe.

