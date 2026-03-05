Jó éve lehet a magyar autópiacnak az év első adatai alapján

Januárban a havazások is visszafogták az autópiacot, februárban azonban jelentős növekedés volt megfigyelhető az érdeklődések számában a Használtautó.hu-n – ráadásul a tavalyi évhez képest is sokkal többen érdeklődnek a járművek iránt. Az SUV-k különösen népszerűek, miközben a ferdehátúak népszerűsége ha nem is rohamtempóban, de fokozatosan csökken, olvasható a cég lapunknak küldött elemzésében.

A Használtautó.hu legfrissebb adatai szerint 2025 februárjához képest mintegy 16 ezerrel több, összesen 442 212 db megkeresés érkezett 2026 februárjában. Ugyan a ferdehátúak továbbra is a legkeresettebb kivitelű autóknak számítanak, az SUV-k térnyerése folytatódik: 28,1 százalékkal többen, 95900-an kerestek városi terepjárókat az év második hónapjában, mint az elmúlt év azonos időszakában. A kombik és a sedanok esetében nincs jelentős eltérés: előbbiek 71000-rel, 5,9 százalékos növekedés után a harmadikak, míg utóbbiak 51600-zal, 9,4 százalékos csökkenés után állnak a negyedik helyen.

A számokból az is kimutatható, hogy az átlagos vételár jelentősen nőtt (tavaly még valamivel 4,99 millió forint alatt volt, idén már 5,53 millió forint fölött jár), ezzel együtt azonban csökkent az átlagéletkor (2025: 13,06 év; 2026: 12,33 év), és az átlagos futásteljesítmény is ( nagyjából 180 000 km-ről 170 000 km-re).

Az átlagos vételárat nézve legnagyobb mértékben a kombik ára nőtt (majdnem 15 százalékkal, 5 millió forintra), a három további kategóriánál kisebb a növekedés (sedan: 13 százalék; ferdehátú: 8 százalék; SUV: 1 százalék). Ha a hajtásláncok alapján végzünk összehasonlítást, ugyancsak növekedést láthatunk minden esetben: a benzines autók átlagára 13 százalékkal (4 728 116 Ft-ra), a dízeleseké 4 százalékkal (4 948 236 Ft-ra), az elektromosoké és a hibrideké pedig 2-2 százalékkal emelkedett (10 620 912 Ft-ra, valamint 11 034 454 Ft-ra).

„Januárban a jelentős havazások átmenetileg visszafogták az érdeklődések számát, februárban azonban egyértelmű korrekció volt megfigyelhető: a vásárlók egy része a korábban tervezett döntését későbbre halasztotta, ami a második hónapban már számottevő növekedésben jelent meg az érdeklődések volumenében.

További figyelemre méltó tendencia, hogy az előző év azonos időszakához képest érzékelhetően csökkent a meghirdetett járművek átlagéletkora és futásteljesítménye. Amennyiben ez a folyamat tartósnak bizonyul, 2026 kedvező kilátásokat tartogathat az autópiac számára”

– mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

A Carinfo számai szerint a forgalomba helyezett autók száma nagyjából hasonló volt 2026. februárjában, mint egy évvel korábban: személygépkocsiból 150-nel, buszból 56-tal, nagyhaszongépjárműből 110-zel, motorkerékpárból 187-tel többet engedtek útjára, míg a kishaszongépjárművekből 33-mal kevesebbet.