Jó hétvégénk lesz, ha csak az üzemanyagárakat nézzük

Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 3 forinttal, a benzin ára ezúttal nem változik – írja a holtankoljak.hu.

A mai átlagárak a következők:

95-ös benzin: 579 Ft/liter

Gázolaj: 584 Ft/liter

Az egyes kutak között nagy eltérések lehetnek. A 95-ös benzin a legolcsóbb helyeken literenként 548 forintba, a legdrágább helyeken 640 forintba kerülhet. A dízelnél ez a két szám 550 és 649 forint lehet.

