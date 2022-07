Jó hír érkezett: nem fogunk fázni télen?

Tényleg a Bokros-csomagot idézi a kormány mostani megszorító programja?

Orbán Viktor és kabinetje számára tabu a megszorítás, egyetlen fideszes politikus sem ejti ki ezt a szót a száján. Az ellenzékiek viszont lépten-nyomon próbálják most ezt a kormány orra alá dörgölni. Sőt, találkozhattunk olyan nyilatkozattal is, amely szerint most a rettegett Bokros-csomaghoz képest is sokkal súlyosabb megszorítások előtt állunk.