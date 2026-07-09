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Makró Mfor Üzemanyagár-figyelő Olaj Üzemanyagok

Jó hír jött a kutakról, de pont most nem nyugodhatunk meg

mfor.hu

Péntektől sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem módosul. 

Az elmúlt napok árváltozásait követően most változatlan beszerzési árakkal számolhatnak a hazai töltőállomások – közölte a holtankoljak.hu.

A jelenlegi, július 9-i országos átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 608 Ft/liter

Eközben a világpiaci kőolajárak enyhén emelkedtek azóta, hogy véget ért az iráni-amerikai tűzszünet. Kérdés, hogy lesz-e további eszkaláció a Közel-Keleten (sajnos vannak erre utaló jelek), és hogy a Hormuzi-szoros körüli helyzet okozhat-e nagyobb turbulenciákat a globális olajpiacon.

Emlékeztetőül, a védett árak korábban a 95-ös benzinnél literenként 595 forintos, a dízelnél 615 forintos árplafont jelentettek.

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