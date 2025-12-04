1p

Makró Üzemanyagok

Jó hír: még olcsóbb lesz tankolni péntektől

mfor.hu

Legalábbis, ha a kutakon is érvényesül az árcsökkentés.

A Holtankoljak.hu információi szerint pénteken mind a benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2-2 forinttal csökken. Csütörtökön az oldal az alábbi átlagárakat mérte a kutakon:

  • 95-ös benzin: 569 forint/liter
  • Gázolaj: 580 forint/liter

Ezekhez az árakhoz képest következhet be tehát további árcsökkenés, amennyiben a kutakon is érvényesül a nagykereskedelmi ár csökkenése.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

