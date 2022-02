Jó hírek érkeztek, ha Stockholmba utazna - új svéd légitársaság is alakult

Két nagy diszkont légitársaság is a napokban jelentette be, hogy újra nyitnak, illetve új bázist hoznak létre Stockholmban. Ez egyben azt is jelenti, hogy új járatok indulnak március végétől Stockholm fő reptere, Arlanda (ARN) és a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér (BUD) között – adja hírül a magyarországi svéd nagykövetség Facebook oldala.