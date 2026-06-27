Jó híreket kapnak az autósok: zuhannak az árak a kutakon

Akár az árak, akár a vonatkozó szabályozást tekintve az elmúlt napokban az üzemanyagoknál alkalmazott hatósági ár a múlté lett. A korábbi 2022-es szabályozással szemben persze szerencsésen alakult a helyzet, hiszen míg akkor egy elhúzódó válság közepette vezettek be a piacinál alacsonyabb árszintet, addig ezúttal néhány hónap alatt visszaesett az olajár. Ehhez persze az is kellett, hogy az Egyesült Államok megpróbált kitáncolni az Irán elleni háborúból, miközben Teherán is csak óvatosan provokálja az ellenfelét. Így a néhány hetet még hordónként 100-110 dollár között mozgó Brent olaj ára a héten 73 dollár alá esett. A zuhanó olajárat némi fáziskéséssel a finomított termékek, így az üzemanyagárak is követik. Ennek köszönhetően már a múlt hét végén a hatósági árszint alá kerültek a piaci árak, az autósok szempontjából pozitív változás pedig valószínűleg a következő napokban is folytatódni fog.

Olcsóbban tankolhatunk a jövő héten

Fotó: Depositphotos.Com

Utólag különösen kedvező, hogy nem alakult ki országos üzemanyaghiány, és nem jelentek meg olyan ellátási problémák, mint a 2022-es árstop utolsó hónapjaiban. Így arra is lehetőség volt, hogy ne az áruhiány miatt szüntessék meg a hatósági árat, hanem azért, mert piaci szempontból okafogyottá vált. Ez így ráadásul az autósok és az infláció szempontjából is kedvező. Igaz a benzinkutakat üzemeltető vállalkozások közlése szerint a viszonylag rövid idejű árszabályozás alatt is jelentős veszteség érte őket, így az államtól várnának valamiféle kártalanítást. Nagy kérdés persze, hogy erre sor kerül-e majd, vagy nem.

Mindemellett a parlament a kivezetéskor olyan szabályozást fogadott el, amely megőrzi a lehetőséget arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kormány a jövőben ismét gyorsan beavatkozhasson az üzemanyagárakba. Ez azt jelenti, hogy bár jelenleg visszaáll a piaci árazás, a jogi eszköz továbbra is rendelkezésre áll egy esetleges újabb energiapiaci vagy geopolitikai válság esetére. Reméljük azonban, hogy erre nem fog sor kerülni, az autósok megvédése ugyan jól hangzik, de valójában egy piactorzító lépés, amelynek költségét végeredményben a magyar polgárok és a járművezetők viselik.

Az európai árakat megvizsgálva látható, hogy az árstop feloldásának köszönhetően nem csak nominálisan, de más országokkal összevetve is alacsonyabbak lettek a magyar árak. Az uniós árakat összehasonlító Weekly Oil Bulletin adatai szerint ugyanis ezen a héten 10 olyan ország volt, ahol az átlagár a magyarországinál alacsonyabb volt, egy héttel korábban még 12.

Mindez azzal járt, hogy a régióban is egy kicsit javult a magyar árak pozíciója. Igaz a hazai átlagár az egyik legmagasabbaknak számít, hiszen csak két országban adják ennél drágábban a benzint Közép-Európában.

A dízel esetén hasonló a helyzet, bár itt még nagyobb volt a magyar árak javulása. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint az egy héttel korábbi 13 ország helyett 9 olyan országot van, ahol a magyarországinál olcsóbban lehet tankolni.

A javulás jellemzően a régiós országokkal szemben történt. Egy hete még csak Ausztriában került többe a dízel, mint Magyarországon, ám most az osztrák kutak mellett a horvát, a szlovén és a román töltőállomásokon is magasabb árakat találtak a statisztikusok.

Jó hír az autósoknak, tovább esik az olaj ára

Az olajárak pénteken is tovább estek, mivel több tankerhajó hagyta el az elmúlt hónapokban rettegetté vált Hormuzi-szorost enyhítve az ellátási aggodalmakat annak ellenére, hogy egy hajót megtámadtak az Ománi-öbölben. A Brent és az amerikai WTI ára is 3 százalékkal csökkent a hét utolsó munkanapján.

Az árcsökkenés ugyan arra utal, mintha a helyzet rendeződött volna, de valójában továbbra is feszült a légkör a Közel-Keleten. A megtámadott tanker mellett az Egyesült Államik és Irán között a tárgyalások ugyan folynak, de nagyon sok a nézetkülönbség. A legújabb vita a két ország között a felszabadításra kerülő iráni források felhasználásáról alakult ki. Az iráni parlament elnöke csütörtökön elutasította a Trump-adminisztráció azon állításait, miszerint az Iráni Iszlám Köztársaság feloldott vagyonát amerikai mezőgazdasági termékek vásárlására fogják felhasználni. Az amerikai tisztviselők azonban fenntartották, hogy a felszabadított pénzeszközök továbbra is amerikai jóváhagyástól függnek.

Egyes vélemények szerint a piaci szereplők túl optimisták, mert semmi sem oldódott meg igazán, és Irán tudja, hogy ha le akarják zárni a szorost, akkor meg tudják tenni, ami ismét ellátási veszélyekkel fenyeget. Más kérdés, hogy az OPEC-ből kilépő tagok elsősorban azért döntenek a kartell elhagyása mellett, mert növelni akarják a kitermelésüket. Ha pedig el tudják szállítani az olajat a vevőikhez, akkor alacsonyabb piaci ár mellett alakul ki az egyensúly.

Tekintettel az olajárak csökkenésére tovább csökkenő üzemanyagárakat prognosztizál az Mfor Üzemanyagár-figyelő. Ez pedig még alacsonyabb 550 forint alatti benzin és 570 alatti gázolajárat hozhat. Ráadásul egyelőre az olajpiaci fordulat sem fenyeget, így könnyen lehet, hogy a nyár folyamán végig a hatósági ár alatt marad az üzemanyagok ára, úgyhogy semmiféle kormányzati beavatkozásra sem lesz szükség.

A grafikonok a cikk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.