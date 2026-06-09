Csökkent az infláció a kormányalakítás hónapjában

Egy hónappal korábban, áprilisban éves alapon még 2,1 százalékos drágulást mért a hivatal.

12 hónap alatt, 2025. májushoz viszonyítva:

Az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1 százalékkal csökkent), ezen belül az egyéb sütőipari lisztesárué 9,2, a büféáruké 7,0, a munkahelyi előfizetéses menüé 6,2, a cukorka, mézé 5,8, az éttermi étkezésé 5,7 és a friss hazai és déligyümölcsé 4,5 százalékkal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 29,5, a vaj, vajkrémé 11,1, a sertéshúsé 10,1, a sajté 9,4, a száraztésztáé 7,2, a tejé 6,3, a burgonyáé 2,6 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,3 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a külföldi üdülés 15,6, a teherszállítás 10,5, a sport, múzeumi belépők, valamint a járműjavítás, -karbantartás 8,0-8,0, a testápolási szolgáltatás 7,8, a belföldi üdülés 5,2 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,1 százalékkal.

A háztartási energiáért 2,0, ezen belül a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5 százalékkal többet.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,1, a motorkerékpárok 6,9, a szobabútorok 3,8 és a használt személygépkocsik 3,7 százalékkal többe kerültek.

A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 2,0 százalékkal drágultak.

1 hónap alatt, 2026. áprilishoz viszonyítva:

A fogyasztói árak átlagosan stagnáltak. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal), ezen belül a burgonya 32,3, a friss hazai és déligyümölcs 1,2, az egyéb sütőipari lisztesáru és az étolaj 0,5-0,5 százalékkal többe, a friss zöldség 10,6, a tojás 4,6, a sajt 2,9, a bolti kávé és a száraz hüvelyesek 1,6-1,6, a cukor 1,4, a kenyér, a csokoládé, kakaó és a tej 1,1-1,1, a sertéshús 0,8, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,6 százalékkal kevesebbe kerültek.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a belföldi üdülés 3,0 százalékkal többe, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 3,1, a külföldi üdülés 0,2 százalékkal kevesebbe került.

A háztartási energia ára 0,8 százlaékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,1 százalékkal mérséklődött, a távfűtésé stagnált.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 0,2 százalékkal, a szeszes italoké 0,1 százalékkal nőtt.

A járműüzemanyagok ára stagnált, míg a ruházkodási cikkek 0,8 százalékkal többe kerültek.

Maginfláció, nyugdíjas infláció

A változékony tételektől szűrt maginfláció (energiaárak, élelmiszerárak nélkül) éves alapon 2 százalékra mérséklődött az egy hónappal korábbi 2,1 százalék után.

A nyugdíjas fogyasztóiár-index 1,5 százalékon alakult éves szinten, az áprilisi 1,8 százalék után.

A nyugdíjas infláció mérséklődésére utalt már az egy nappal korábban publikált kutatásunk, az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés is, amiről itt olvashat:

Kapcsolódó cikk A nyugdíjasok meglepő hírt kaptak a hipermarketekből A vártnál kedvezőbben alakult a Nyugdíjas Árkosár.

Részletes elemzéssel a májusi inflációról hamarosan, még a délelőtt folyamán jelentkezünk majd.