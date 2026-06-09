3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Infláció Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Csökkent az infláció a kormányalakítás hónapjában

mfor.hu

Májusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket, havi szinten pedig stagnáltak – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Egy hónappal korábban, áprilisban éves alapon még 2,1 százalékos drágulást mért a hivatal.

12 hónap alatt, 2025. májushoz viszonyítva:

  • Az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1 százalékkal csökkent), ezen belül az egyéb sütőipari lisztesárué 9,2, a büféáruké 7,0, a munkahelyi előfizetéses menüé 6,2, a cukorka, mézé 5,8, az éttermi étkezésé 5,7 és a friss hazai és déligyümölcsé 4,5 százalékkal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 29,5, a vaj, vajkrémé 11,1, a sertéshúsé 10,1, a sajté 9,4, a száraztésztáé 7,2, a tejé 6,3, a burgonyáé 2,6 százalékkal mérséklődött.
  • A szolgáltatások 4,3 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a külföldi üdülés 15,6, a teherszállítás 10,5, a sport, múzeumi belépők, valamint a járműjavítás, -karbantartás 8,0-8,0, a testápolási szolgáltatás 7,8, a belföldi üdülés 5,2 százalékkal.
  • A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,1 százalékkal.
  • A háztartási energiáért 2,0, ezen belül a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5 százalékkal többet.
  • A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,1, a motorkerékpárok 6,9, a szobabútorok 3,8 és a használt személygépkocsik 3,7 százalékkal többe kerültek.
  • A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 2,0 százalékkal drágultak.

1 hónap alatt, 2026. áprilishoz viszonyítva:

  • A fogyasztói árak átlagosan stagnáltak. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal), ezen belül a burgonya 32,3, a friss hazai és déligyümölcs 1,2, az egyéb sütőipari lisztesáru és az étolaj 0,5-0,5 százalékkal többe, a friss zöldség 10,6, a tojás 4,6, a sajt 2,9, a bolti kávé és a száraz hüvelyesek 1,6-1,6, a cukor 1,4, a kenyér, a csokoládé, kakaó és a tej 1,1-1,1, a sertéshús 0,8, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,6 százalékkal kevesebbe kerültek.
  • A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a belföldi üdülés 3,0 százalékkal többe, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 3,1, a külföldi üdülés 0,2 százalékkal kevesebbe került.
  • A háztartási energia ára 0,8 százlaékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,1 százalékkal mérséklődött, a távfűtésé stagnált.
  • A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 0,2 százalékkal, a szeszes italoké 0,1 százalékkal nőtt.
  • A járműüzemanyagok ára stagnált, míg a ruházkodási cikkek 0,8 százalékkal többe kerültek.

Maginfláció, nyugdíjas infláció

A változékony tételektől szűrt maginfláció (energiaárak, élelmiszerárak nélkül) éves alapon 2 százalékra mérséklődött az egy hónappal korábbi 2,1 százalék után.

A nyugdíjas fogyasztóiár-index 1,5 százalékon alakult éves szinten, az áprilisi 1,8 százalék után.

A nyugdíjas infláció mérséklődésére utalt már az egy nappal korábban publikált kutatásunk, az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés is, amiről itt olvashat:

Részletes elemzéssel a májusi inflációról hamarosan, még a délelőtt folyamán jelentkezünk majd.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Rekordot ért el júniusban a magyar villamosenergia-piac

Rekordot ért el a magyar villamosenergia-piac

A hazai villamosenergia-termelés nagyjából 52 százalékát adták májusban a megújuló energiát használó erőművek – számol be róla G7.

Váratlanul véget ért Mészáros Lőrinc és Száraz István szárnyaló üzleti kapcsolata

Váratlanul véget ért Mészáros Lőrinc és Száraz István szárnyaló üzleti kapcsolata

Pont akkor szállt ki Matolcsy Ádám barátja a cégből, amikor a legjobb évén van túl a társaság. 

Időt nyert a kormány, ezt kell tennie, hogy később se kerüljünk bóvliba

Időt nyert a kormány, ezt kell tennie, hogy később se kerüljünk bóvliba

Az idei első, Magyarország szuverén államadósság-besorolását érintő hitelminősítői kör leminősítés nélkül lezárult. A GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint a leminősítés elkerülése valójában időnyerést jelent. A GKI azt vizsgálta meg, hogy a következő 3-4 hónapban mit kell a kormánynak teljesítenie ahhoz, hogy a november végi, december eleji minősítői kör se hozzon rossz hírt.

Ezen a területen nagyon egybevágnak az Európai Unió és a magyar kormány tervei

Ezen a területen nagyon egybevágnak az Európai Unió és a magyar kormány tervei

Különösen súlyosan érinti az Európai Unió növekedési kilátásait az iráni háború okozta energiaválság. Az európai cégek a globális versenytársakhoz képest jóval magasabb áron jutnak villamosenergiához, ami egy olyan probléma, amiről már évek óta beszélnek a döntéshozók, de eddig nem sok előrelépés történt – mondta el kollégánk, Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában. Most egy újabb tervvel állt elő az Európai Bizottság, ami talán segíthet.

Ezt lehet tudni eddig a nyugdíjas SZÉP-kártyáról

Ezt lehet tudni eddig a nyugdíjas SZÉP-kártyáról

Egyre többet tudni a kormány által bevezetendő, nyugdíjas SZÉP-kártyáról, de vannak még kérdőjelek.

Valami nagyon nincs rendben a kínai autópiacon

Valami nagyon nincs rendben a kínai autópiacon

Zuhannak az eladások.

Itt van Kármán Andrásék első számadása: nem túl rózsás a kép

Itt van Kármán Andrásék első számadása: nem túl rózsás a kép

Az éves hiány 90,2 százaléka jött össze eddig.

Megérkezik a magyar kutakra is az újabb olajár-emelkedés?

Megérkezik a magyar kutakra is az újabb olajár-emelkedés?

Itt van, mire számíthatunk kedden.

Közel 70 milliárd forintos profit jött össze az orosz-magyar topmilliárdosnak

Közel 70 milliárd forintos profit jött össze az orosz-magyar topmilliárdosnak

Ruszlan Rahimkulov cégénél a saját tőke elérte a 238 milliárd forintot.

A rakétákkal együtt emelkedik az olajár

A rakétákkal együtt emelkedik az olajár

Azonnal reagált a piac a hírekre.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG