Jó hírt kapott, aki az Aldiban, a Lidlben vagy a Pennyben vásárol

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár havonta elkészített Diszkont Árkosár-felmérése szerint folytatódott az árcsökkenés a diszkontláncokban.
A Penny, a Lidl és az Aldi egységeiben
november végén 12 111 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 12 166 forinttal, amely 0,45 százalékos árcsökkenésnek felelt meg.
A kosárban szereplő húsz élelmiszerből mindössze négy esetében találtak áremelkedést, igaz, kiugró áresést sem.
