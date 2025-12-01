1p
Makró Infláció Kiskereskedelem

Jó hírt kapott, aki az Aldiban, a Lidlben vagy a Pennyben vásárol

mfor.hu

Olcsóbb lett a bevásárlás.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár havonta elkészített Diszkont Árkosár-felmérése szerint folytatódott az árcsökkenés a diszkontláncokban.

A Penny, a Lidl és az Aldi egységeiben 

november végén 12 111 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 12 166 forinttal, amely 0,45 százalékos árcsökkenésnek felelt meg.

A kosárban szereplő húsz élelmiszerből mindössze négy esetében találtak áremelkedést, igaz, kiugró áresést sem.

Részletek a Privátbankár cikkében, ide kattintva olvashatók>>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Valami megmozdult a magyar gazdaságban? Emelkednek az indexek

Valami megmozdult a magyar gazdaságban? Emelkednek az indexek

A november mondjuk általában erős hónapnak számít.

Elpárolgott 178 millió euró a magyar külkereskedelmi mérlegből

Elpárolgott 178 millió euró a magyar külkereskedelmi mérlegből

Nagyot esett az exportunk.

Mi történik? Tódul a nép az egészségpénztárakba

Mi történik? Tódul a nép az egészségpénztárakba

80 ezer új belépő.

Jön az olcsóbb olaj jövőre?

Jön az olcsóbb olaj jövőre?

Döntött az OPEC+.

Megint az igazság pillanatai jönnek a magyar kormány számára

Megint az igazság pillanatai jönnek a magyar kormány számára

Fontos adatokat közölnek hétfőtől.

Valamiért nagyon sumákol a magyar kormány az amerikai szankciós mentesség ügyében

Valamiért nagyon sumákol a magyar kormány az amerikai szankciós mentesség ügyében

Alapvető kérdésekre nincs válasz – vajon miért? Továbbra sem hajlandó elárulni a kormány, hogyan és meddig áll fenn az Orbán Viktor által állítólag kialkudott mentesség.

Orbán Viktor hatalmas pénzeket mozgatott meg péntek éjszaka

Újabb átcsoportosítások a költségvetésben: több jut gyógyszertámogatásra, megemelik a Paks II. tőkéjét és 1,7 milliárdot kap Békéscsaba. 

Afrika és Latin-Amerika vár: nem reális a bóvli, de a választások után már tenni kell valamit

Afrika és Latin-Amerika vár: nem reális a bóvli, de a választások után már tenni kell valamit

Helyben hagyta Magyarország adósbesorolását a Moody’s, így továbbra is elmondható, hogy 2016 óta mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja a magyar államkötvényeket. Ez a bizalom inkább a 2020 előtti néhány évnek szól, illetve annak, hogy a jövő áprilisban esedékes választások után már tényleg el kell indulnia a költségvetési konszolidációnak. Hiszen a jelenlegi gazdasági mutatóink alapján egyes területeken még rosszabbul is állunk mint 2011-ben, amikor legutóbb került bóvliba Magyarország.

Jó hír: nőhet a vagyonunk a következő években

Kijött a közép- és kelet-európai háztartások vagyonáról szóló jelentés. 

Egyelőre megmenekült Magyarország a legrosszabbtól

Az eddigi szinten, Baa2-n hagyta a Moody's hitelminősítő Magyarországot.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168