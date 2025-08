Jó hírt kaptak a fejletlen régiókba működő kis cégek

Ismertették, a támogatási kérelmek 2025. augusztus 5-én 17 órától nyújthatók be a www.palyazat.gov.hu felületen. A Nemzeti Fejlesztési Központ felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló keret bőséges, ezért érdemes alaposan átgondolt, szakmailag megalapozott projektekkel jelentkezni, mivel a benyújtást követően tartalmi módosításra nincs lehetőség.

A támogatási intenzitás továbbra is 50 százalék, azaz a beruházás költségeinek felét az állam – az Európai Unió társfinanszírozásával – fedezi. A maximálisan igényelhető előleg a megítélt támogatás 50 százaléka, de legfeljebb 60 millió forint lehet – sorolták.

A közleményben Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkár hangsúlyozta, a pályázati keretösszeg emelése és a pályázati feltételek rugalmasabbá tétele azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozások nagyobb léptékű beruházások megvalósítására is képesek legyenek. A legkisebb vállalkozások támogatása a kormány kiemelt célja, hiszen ezek a cégek jelentős szerepet játszanak a helyi munkahelyteremtésben és a gazdasági aktivitás fenntartásában.

Az eszközbeszerzésre és technológiai fejlesztésre előírt kötelező minimumarány 35 százalékról 30 százalékra csökken, ezáltal nagyobb szabadságot kapnak a pályázók beruházásaik megtervezésében. A mobil, nem helyhez kötött eszközök legfeljebb 10 munkanapig a megvalósítási helyszínen kívül is tárolhatók, ami különösen az építőipari vállalkozások számára jelent jelentős könnyebbséget.

Kifejtették, a módosítások legfontosabb eleme, a vissza nem térítendő támogatás felső határa 30 millió forintról 120 millió forintra emelkedik, így akár 240 millió forintos projektek is megvalósíthatók. Bővül a támogatható tevékenységek köre, immár új ingatlan építésére is igényelhető támogatás.

