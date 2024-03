Jó hírt közölt Varga Mihály a magyar gazdaságról

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a kormány és a nemzetközi hitelminősítők értékelésével összhangban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development) is arra számít, hogy a magyar gazdaság az uniós átlag felett teljesíthet a következő években.

Hozzátette, hogy az OECD-országtanulmány idén 2,4 százalékos, jövőre 2,8 százalékos gazdasági növekedést valószínűsít, vagyis majdnem akkorát, mint amit a kormány vár.

Varga Mihály optimista. Fotó: Facebook

Szerinte a magyar gazdaság teljesítménye 5 százalékkal haladja meg már most a járvány előtti szintet, miközben az EU-tagállamok átlaga 3,5 százalék. Egyetértés látszik a kormány és az OECD között abban is, hogy a költségvetési hiányt csökkenteni, az egyensúlyi mutatókat javítani kell.

Hozzátette: Magyarország a következő években csökkentheti államadósságát, így mérséklődhetnek a kamatkiadásai, a zöld átállásnak pedig a nyertese lehet, ha a kormány terveinek megfelelően az energiatermelés és energiatárolás élmezőnyébe kerül.

Az OECD magyarországi látogatáson tartózkodó főtitkára arról beszélt, hogy Magyarország sikeresen épített föl exportorientált gazdaságot, a foglalkoztatás pedig szintén kedvező folyamatokat vetít előre, hiszen 15 éve az itteni adatok még a legrosszabbak, ma viszont a legjobbak közé tartoznak.

Mathias Cormann üdvözölte az infláció csökkentését, de úgy vélekedett, hogy a kockázatokat továbbra sem szabad lebecsülni, a jegybanknak mindig készen kell állnia megfelelő lépések megtételére, ha a külső körülmények miatt erre szükség lenne.

Az OECD számításai szerint Magyarországon a reálbérek és a kivitel volumene emelkedni fog, a gazdasági helyreállítás folytatódik. Exportorientált államként Magyarországnak most az a legfontosabb, hogy fokozza a termelékenységet, a versenyképességet, a technológia térnyerését, fejlessze a közlekedési és a telekommunikációs infrastruktúrát - tette hozzá a főtitkár.

Mathias Cormann jelentős eredményeket vár a kormány korrupcióellenes intézkedéseitől, az egyenlő esélyek biztosítása érdekében pedig célzott intézkedéseket sürgetett. Szorgalmazta egyúttal a zöld átállás gyorsítását, valamint az oktatásban rejlő lehetőségek jobb kihasználását, ezek ugyanis - mint mondta - szintén hozzájárulhatnak a gazdasági fejlődéshez.

(MTI)