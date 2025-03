„Jó reggelt kívánunk”! – mondhatják az MTA professzorai az MNB-s visszaéléssel kapcsolatban

Akkor még arról szólt a közintézmények folyosóin folyó pletykálkodás, hogy az akkori Pallas Athéné Alapítvány egyik fő célja Matolcsy György bankelnök közgazdasági nézeteinek terjesztése. Az MTA közgazdász professzorai megállapították, hogy az alapítványok minden megkötöttség, nyilvánosság és szakmai kontroll nélkül tevékenykednek. Átláthatatlanul vernek a pénzük fenekére. A szöveg szerint a jegybanki osztogatás eredményeként induló oktatási programok nem tartják be a másokkal szembeni elvárásokat, az akkreditációs folyamatot. A nem akkreditált programokba ifjú PhD-hallgatókat igyekeztek bevonni, akiknek magasabb ösztöndíjat ígértek, mint amit az évtizedek óta oktató egyetemi docensek kaptak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!