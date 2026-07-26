„Jobban érdekelnének a részletek, mint a nagy bemondások” – mérlegen a Tisza eddigi gazdaságpolitikája

Nem az volt a kérdés, hogy az április 12-én leváltott, az Orbán-kormányok alatt működő gazdasági és politikai rezsim megbukik majd, hanem az, hogy ez mikor és hogyan megy végbe – ezzel a gondolattal kezdte a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) kerekasztal-beszélgetését Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, az MKT alelnöke, amiről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár számolt be.

Balról jobbra Jelasity Radován, Sass Magdolna, Bod Péter Ákos és moderátorként Iván Gábor

Fotó: Magyar Közgazdasági Társaság

Az Orbán-kormányok idején az állam „irdatlan módon” nyúlt bele a piaci körülményekbe, az árazástól kezdve a kamatokon át az iparági szabályozásokig és a versenyjogig. Bod Péter Ákos szerint a Tisza-kormány alatt fontos kérdés lesz, hogy mennyire köszönnek majd vissza a régi reflexek. Ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökének vegyes érzései vannak.

Egyelőre Magyarország és az Európai Unió viszonyában láthatunk egyértelmű pozitív változást, egy cezúrát. Remélhetőleg ez a fordulat nemcsak érdekalapon (tehát a korábban zárolás alatt lévő európai uniós források hazahozatala céljából), hanem értékalapon is megtörténik majd.

„Ami a piaci versenyt illeti, ott még nem hiszem, hogy megszületett volna a döntés, vannak személyesen sürgető és biztató javaslataim a kormány felé. Ha ebben is tisztábban látunk majd, arra könnyebb lesz ráépíteni egy költségvetési és egy monetáris politikát”

– mondta Bod Péter Ákos.

Erre a gondolatra csatlakozott rá Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója is, akit július elején újabb 3 évre választottak a Magyar Bankszövetség elnökévé. Az eseményen Kármán András pénzügyminiszter és Varga Mihály, az MNB elnöke is részt vett, amiről a jegybank vezetőjét az MNB július 21-i kamatdöntő ülése után kérdeztünk. A válaszát ebben a cikkben olvashatják el:

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„Várjuk annak a részleteit, hogy az új kormány alatt milyen mértékben áll vissza a piacgazdaság és milyen mértékben marad meg az állami beavatkozás. Jobban érdekelnének a részletek, mint a nagy bemondások” – fogalmazott Jelasity Radován, aki szerint az elmúlt években eltorzult a piacgazdaságról alkotott képünk.

„Még mindig várja az ember, hogy április 12-én kormányváltás vagy rendszerváltás történt”

– tette hozzá a bankvezér, aki nemrég a Klasszis Klub Live jubileumi, 100. adásának vendége volt. A műsort itt nézhetik vissza:

A Privátbankár teljes cikkéből kiderül, hogy a közgazdászok mit gondolnak az euró bevezetéséről, milyen időtávon valósulhat meg és milyen intő jelek lehetnek Magyarország előtt. De arról is olvashatnak, hogy milyen jövő várhat a korábban a közbeszerzéseken rendszeresen favorizált, „NER-esnek” titulált cégekre.