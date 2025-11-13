1p
Makró kamatstop Nagy Márton

Jócskán prolongálták a kamatstopot

mfor.hu

A kormány 2026 június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, mint mondják, így újabb 30 milliárd forintot hagy a családok zsebében.

A kormány arról döntött, hogy a kamatstopot 2026 június végéig meghosszabbítja, ezzel mintegy 300 ezer család számára nyújtva érdemi segítséget. A kamatstoppal a kormány december végéig 360 milliárdot, az intézkedés meghosszabbításával pedig újabb 30 milliárdot hagy a családok zsebében, vagyis a bevezetésétől jövő év júniusáig összesen 390 milliárd forintot – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében. 

A 2022 januárjában bevezetett lakossági kamatstop eddig is hatékony eszköznek bizonyult a magas kamatok negatív hatásainak mérséklésében, ezért a kormány többször is kibővítette és meghosszabbította azt.

A kamatstop több százezer magyar családnak nyújtott már érdemi segítséget, és jelenleg is közel 300 ezer jelzáloghitel szerződés esetében biztosít védelmet.

Mint írják: a kamatterhek változatlanul magasak, ezért a kormány 2026 június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, hogy a családok számára a hiteltörlesztő részletek kiszámíthatóak és fenntarthatóak maradjanak.

 

