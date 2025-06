Jócskán szigorítaná a kormány a plázastopot

„Ez a módosítás gyakorlatilag új alapokra helyezné a kereskedelmi ingatlanok használatát Magyarországon. Az engedélyek személyhez kötése nemcsak adminisztratív terheket róhat az ingatlantulajdonosokra, hanem érdemben lassíthatja a tranzakciókat és a bérbeadást is. A kiszámíthatóság csökkenése különösen elbizonytalaníthatja a külföldi befektetőket, akik stabil és átlátható szabályozási környezetet keresnek” – összegzi dr. Ódor Dániel.

A tervezet egyébként további szigorításokat is tartalmaz: Pontosításra kerül az árusítóterek átalakításának fogalma: az eladótér belső tagolása, például falakkal való leválasztása is engedélyköteles lenne.

„Bár a javaslat nem határozza meg pontosan a ‘használó’ vagy ‘használatba adás’ fogalmát, a rendelet szövegéből arra következtethetünk, hogy az új szabályozás minden 400 m²-nél nagyobb kereskedelmi egység új bérlőjét is érintené” – emeli ki dr. Ódor Dániel, a Taylor Wessing budapesti partnere.

Ez alól egy hosszú távú bérleti szerződés vagy haszonélvezeti jog alapítása esetén sem lehetne mentesülni, ugyanis a jelenlegi jogszabálytervezet szerint a „használatba adás” után is engedélyköteles lenne a kereskedelmi célú használat folytatása.

A javaslat értelmében a jövőben minden 400 m²-nél nagyobb kereskedelmi egység esetében új engedélyre lenne szükség tulajdonos- vagy használóváltás esetén, még akkor is, ha az ingatlan kereskedelmi célú hasznosítása nem változik. Az új jogszabály tehát elfogadása esetén személyhez kötné az engedélyt, vagyis az épület, önálló rendeltetési egység vagy árusítótér eladása esetén az új tulajdonos csak akkor üzemeltethetné tovább kereskedelmi céllal az adott területet, ha ő is megkapja a szükséges engedélyt.

