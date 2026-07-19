Jöhet a 200 dolláros olajár – Trump 80 év amerikai politikáját vágta haza néhány mondattal

Donald Trump amerikai elnök a héten egy újabb, beláthatatlan következményekkel fenyegető posztot tett közzé közösségi médiás oldalán. Trump ebben 20 százalékos „méltányossági alapú költségtérítést” követelt a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok után, cserébe azért, hogy az amerikai haderő fenntartja az útvonal biztonságát.

Ez még attól eltekintve is nagyon furcsa lépés, hogy az Egyesült Államok valójában nem igazán tudja nyitva tartani az átjárót – írja a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár cikke. Ugyanis az Egyesült Államok a második világháború vége óta következetesen a tengerhajózás és a tengerszorosok szabadsága és „adómentessége” mellett lépett fel.

Jelenleg viszont inkább az a kérdés, hogy Irán vagy Amerika szedhet-e vámot (nevezzék azt éppen költségtérítésnek vagy díjnak) a Hormuzi-szoros használatáért.

Márpedig ha ezt meg lehet tenni a Hormuzi-szorosban, akkor meg lehet tenni máshol, másoknak is. A világgazdaság egyéb más fontos artériái, a Gbiraltári-szoros, a Vörös-tengerről kijáratot biztosító Báb-el Mandeb szoros, a Malakka-szoros, vagy éppen a Boszporusz és a Dardenellák esetében is felmerülhet, hogy díjat kelljen fizetni a használatukért – vagy akár az is, hogy részlegesen vagy teljesen le lehet ezeket zárni.

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Márpedig ilyen lépésekkel az iráni válság idején tapasztalt 120 dollár körüli csúcsot is messze túlszárnyaló 200 dolláros szintig is felszökhetne az olajár, miközben gyakorlatilag minden áru és szolgáltatás megdrágulna az egész világon.

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