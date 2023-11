Jöhet a 700 forintos benzinár jövőre

Legalábbis erre lehet számítani a kormány korábbi és friss döntéseiből, írja a Magyar Hang. Azt már régóta lehet tudni, hogy a jövő évtől bruttó 41, azaz nettó 33 forinttal emelkedik az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó. Ennek eredményeként előzetes számítások szerint jövőre 700 forint körüli üzemanyag-árakkal lehet számolni.

Mint írják, a tegnap este megjelent kormányrendelet szerint más jelentős, a benzinkutakat érintő változás is lesz: az üzemanyagok különadója a legkisebb kutaknak (500 millió forintos adóalap alatt) nem változik, de 500 millió és 30 milliárd forint közötti adóalap esetén az eddigi 0,15 százalékos különadót 3 százalékos teher váltja fel, míg 30 milliárd és 100 milliárd közötti adóalapnál a most érvényes 1 százalékos teher 3 százalékra nő. Jól járnak viszont a 100 milliárd forint feletti adóalappal rendelkező benzinkutak: az ő terhük 4,5 százalékról 3 százalékra csökken.

Ez fájni fog. Fotó: Depositphotos

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének alelnöke szerint felháborító az extraprofitadó emelése, aminek szerinte egyetlen célja van, mégpedig a kisebb kutak totális tönkretétele.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője, Bujdos Eszter azt mondta: nem zárja ki, hogy a kormány célja a nagyobb kúthálózatok még inkább előnyös helyzetbe hozása a kisebbekkel szemben.

Beszélt arról is: jó esély van rá, hogy a Brent ára továbbra is a 80-100 dolláros sávon belül marad. Mint mondta, a forint árfolyama hosszabb ideje szintén stabil és jelentősebb kilengésre jelenleg nem is látni okot, így az üzemanyagok kiskereskedelmi árát jelentősebb mértékben egyelőre nem befolyásolják külső tényezők és van rá esély, hogy ez középtávon is így is marad.

Szerinte ugyanakkor a jövedéki adó emelését biztosan nem fogják tudni benyelni a kutak, hiszen ez akkora plusz költség, ami a működés további racionalizálásával aligha gazdálkodható ki. Azaz már csak emiatt is jelentősebb áremelkedésre készülhetnek az autósok.