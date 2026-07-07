Jöhet a díjmentes kézipoggyász a légiközlekedésben egységesen?

A képviselők 646 igen szavazattal, 12 nem ellenében és három tartózkodás mellett hagyták jóvá a Parlamentet és az illetékes kormányait tömörítő tanács egyeztetőbizottságában kialkudott megállapodást.

Az új szabályok fenntartják az utasok jelenlegi kártérítési jogait. A három órát meghaladó késések, a 14 napon belül törölt járatok, valamint a beszállás megtagadása esetén továbbra is jár kártérítés. Ennek összege a repülési távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró lehet. A légitársaságok bizonyos esetekben – például alternatív útvonal biztosítása mellett – a leghosszabb járatok esetén a kártérítést a felére csökkenthetik.

A fuvarozók mentesülhetnek a kártérítési kötelezettség alól rendkívüli körülmények – például természeti katasztrófa, háború, szélsőséges időjárás, rendbontó utasok, vagy a repülőterek, illetve a légiforgalmi irányítás sztrájkja – esetén. Csak ilyen helyzetekben köteles gondoskodni az utasokról, frissítőt, étkezést és szükség esetén legfeljebb három éjszakára szállást biztosít. A módosítások gyorsabbá teszik a visszatérítési és kártérítési eljárást is.

Javulhatnak a légiközlekedés szabályai

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Az utasoknak kilenc hónapjuk lesz igényük benyújtására, a légitársaságoknak pedig 30 napon belül kell kifizetniük a kártérítést, vagy indokolniuk annak elutasítását. Az új szabályok szerint az utasok egy személyes tárgyat – többek között a kisebb táskát vagy hátizsákot – külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre.

A légitársaságoknak, a közvetítőknek és a jegykereső portáloknak már a foglalási folyamat elején fel kell tüntetni a kézipoggyászt, amely nélkül a teljes viteldíjat, ezért továbbra is kínálhatnak olcsóbb jegyeket azoknak, kézipoggyász utaznak.

Az intézkedések alapján a légitársaságok nem számítanak fel külön díjat a névelírások javításáért vagy a beszállókártya kinyomtatásáért. Az utasok jogosultak lesznek digitális beszállókártyára anélkül, hogy felhasználói fiókot vagy külön alkalmazást kellene használni. A módosítások erősítik a fogyatékossággal élő és csökkentett mozgásképességű utasokat, valamint a várandós nők és a segítségre szoruló utasok jogait.

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Előírják a légitársaságoknak, hogy a 14 év alatti gyermekkel utazó kísérőnek felár nélkül biztosítsanak ülőhelyet a gyermek mellett. Ugyanez érvényes a fogyatékossággal élő, a csökkent mozgásképességű és a várandós utasokra és kísérőikre is.

A jogszabály végleges elfogadásához szükséges az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása, amely várhatóan 2026 augusztusának elejeig megszületik. A szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésüket követő húsz nappal lépnek fel, alkalmazásukra pedig ezeknek és a légitársaságoknak egy év felkészülési idő áll rendelkezésére.

(MTI)