Jöhetnek az osztogatások: több száz milliárd forintos mozgástere lett a kormánynak

Egészen pontosan 860 milliárd forintnyi.

Növelte a kormány a 2026-os költségvetésnél az átcsoportosítási mozgásterét, akár 860 milliárd forintnyi évközi átmozgást is lehetővé tett magának a banki különadó emeléséről szóló friss kormányrendelettel, írja a Portfolio.hu.

A kormány a rendeletben rögzítette, hogy a 2026-os költségvetésben év közben legfeljebb 860 milliárd forintot csoportosíthat át, parlamenti jóváhagyás nélkül. Mindezt a többletkiadásokra (14. havi nyugdíj első heti részlete, ágazati béremelések, rendvédelmi albérleti támogatás, Széchenyi Kártya kamattámogatása, nevelőszülői járandóság emelése) hivatkozva teszi.

Ugyanebben a rendeletben a bankokra, pénzügyi vállalkozásokra kivetett extraprofitadót is átalakítják, amit a héten jelentett be a kormány. Jövőre 20 milliárd forintos adóalapig 10 százalékos, e felett 30 százalékos kulcs lesz érvényes. A kormány szűkíti az állampapírvásárláshoz kötött adókedvezményt is: a bankok jövőre legfeljebb az állampapír-állomány növekményének 10 százalékát írhatják le, de maximum a fizetendő különadó 30 százalékáig.

A költségvetés 2026-os várható helyzetéről korábban Németh Dáviddal, a K&H Bank vezető elemzőjével beszélgettünk a Klasszis Podcastban.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a héten arról beszélt, hogy az NGM 5 százalékos költségvetési hiánnyal számol az idei évre. A megemelt hiánycél azonban nem fedez minden jóléti kiadást, ezekhez további forrásra is szüksége van a költségvetésnek, ezért a kormány a bankok további megadóztatásáról döntött. Az általános tartalékok zárolásából 192 milliárd, a bankadó emeléséből az eddigi 180 milliárd helyett 360 milliárd forint beérkezését szeretné elérni az NGM.

