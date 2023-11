Jojózásban lehetnek a hitelesek, nagy a bizonytalanság a kamatstop ügyében

Az elsősorban lakossági ügyfélkör védelmére szolgáló kamatstop elvileg az év végéig tart, de a kormány most azon gondolkodik, hogy meghosszabbítja a korlátozást. Mint azt Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentette, a kérdés előkerül az újabb nemzeti konzultációban is.

Ugyanakkor a bankok mér elkezdték kiértesíteni az ügyfeleiket, hogy a kamatstop eltörlésével januártól akár a duplájára is nőhet a törlesztőrészletük.

A kamatstop mellett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter önkéntes kamatplafon bevezetésére invitálta a bankszektort, a lakossági jelzáloghiteleknél 8,5 százalékot "javasolva". Tette ezt azért, mert a rendeleti beavatkozásokat korábban az Európai Központi Bank kifogásolta, mivel csorbítja a monetáris politika gyakorlását.

Megkérdeztük a bankokat, kamatfronton mire számítanak.

A hiteligény csökkenésére, még ha olyan jelentős mértékű is, mint amilyet most látunk a hazai piacon, az üzletmenet sajátos részeként, a nehéz gazdasági helyzetre és az inflációs környezetre adott érthető ügyfélreakcióként tekintünk, amire felkészültünk – mondta megkeresésünkre az UniCredit Bank.

Ott a jelzáloghitelek például nagyon sok esetben már a bevezetésük előtt is megfeleltek az önkéntes thm (azaz teljeshiteldíj-mutató) plafon elvárásainak.

Hogyan vegyek bármit?

A hazai bankszektor 676 milliárd forintos belföldi éves nyereséget tud jelenleg felmutatni. Ehhez hozzátartozik, hogy ez a profit jórészt a jegybanknál továbbra is kiugró kamaton parkoltatott pénzből van.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 11,50 százalékos alapkamatot tart fent a legutóbbi kamatdöntését követően, és a megújult iránymutatás értelmében a mindenkori alapkamat lesz a meghatározó, a piaci szereplők is ennek mentén áraznak.

Virág Barnabás, a jegybank területért felelős alelnöke úgy nyilatkozott, hogy 7 százalékra kalkulálják év végére az inflációs rátát, ami további kamatcsökkentéseket is lehetővé tesz.

Mint azt Simák Pál, a CIB Bank vezetője lapcsoportunk október 24-ei Klasszis Klub rendezvényén elmondta, ha pusztán ez lenne az üzleti stratégia meghatározó tényezője, a jegybanknál magas kamaton parkoltatni a bank pénzét, az egy nagyon rövidlátó és káros szemlélet lenne.

Szerinte az önkéntes plafon elfogadásával a bankok egy bevételkiesést felvállalnak, egy jobb jövőbeni teljesítmény érdekében.

Fájni fog ez a bankszektornak?

A lakossági lakáscélú hiteleket érintő önkéntes thm-plafon bevezetése során az MBH Bank a piaci feltételű lakáshiteleinél 15-135 bázis pontos kamatcsökkentést hajtott végre 2023. október 9-től – közölte kérdésünkre a pénzintézet.

A kamatok mérséklése a kamatperiódustól, az igényelt hitelösszegtől, valamint az ügyfelek által vállalt rendszeres havi jóváírás mértékétől függően differenciált volt. Elsősorban a kisebb jövedelemmel rendelkező és átlagos hitelösszeget igénylők számára enyhültek érdemben a hitelterhek a korábbiakkal szemben.

Vállalati oldalon is az önkéntes kamatplafon alkalmazásáról döntött az MBH Bank, mely keretében a 2023. október 9-e után megkötött forgóeszközhitelek esetén átlagosan 355-375 bázispontos kamatcsökkentést hajtottak végre.

Az MBH-nál elmondták: a thm- és kamatplafon alkalmazásától a hitelpiac jelentősebb élénkülését várják, ezért ebből adódóan a várt magasabb hitelvolumen többletkamat-bevétele kompenzálhatja, sőt meg is haladhatja az intézkedés nélkül elérhető bevételt.

Amennyiben a kormányzati és jegybanki várakozásoknak megfelelően folytatódik a kamatok jelentős csökkenése, akkor a piaci kamatlábak az önkéntes kamatplafon közelébe, majd az alá kerülve eliminálják a kamatplafon banki bevételekre gyakorolt hatását, így hosszabb távon jelentős bevételkiesésekkel nem számolunk – válaszolta kérdésünkre a Magnet Bank.

Csökkeni kell, minden áron

A hazai jegybanknak is zsonglőrködnie kell a kamatpolitikával, amit végső soron a bankjukhoz forduló lakossági és vállalati ügyfelek is megéreznek.

Szintén az MBH elmondása, hogy a csökkenésnek indult kamatszintek ellenére még mindig alacsony a hiteligény, összehasonlítva az előző év ugyanezen időszakával.

De ez negatív üzletviteli hatást nem okoz.

További lökést adhat a lakossági hitelpiacnak a már bejelentett, a gyermeket vállaló házaspárok által 2024. januártól elérhető CSOK Plusz hitel. A vállalt gyermekek számától függő, jelentős, maximum 15-30-50 millió forint összegű és 3 százalékos fix kamatozású támogatott lakáshitellel ügyfeleink piaci feltételű lakáshitel igénybevétele nélkül nagyobb méretű ingatlan megvásárlásában is gondolkodhatnak anélkül, hogy a havi törlesztési kiadásaik nőnének – közölte az MBH.

Vállalati oldalon a Széchenyi Kártya Program folytatása biztosít továbbra is kedvező finanszírozási lehetőséget, ezen felül az MBH Bank tervei között szerepel további refinanszírozott konstrukciók bevezetése, ezzel is elősegítve a vállalkozások finanszírozását, növekedését.

"A hiteligények visszaesését elsősorban az általános gazdasági helyzetben bekövetezett romlásnak, a vállalkozói és lakossági létbizonytalanság fokozódásának tudjuk be, a kamatszint hatása ebben csak másodlagos szerepet játszik" – vélik a Magnet Banknál.