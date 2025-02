Jókora pofont kaphat Magyarország Trumptól

Az alumíniumra kivetett új amerikai büntetővám nem nagyon sújtja az az EU-t, mert nem számottevő beszállítója az Egyesült Államoknak, az acélexport értéke pedig az elmúlt évtizedben nagyjából évi 3,1 milliárd dollár volt. Ez már nem kis összeg, de a top 10 partner listáján csak a hetedik helyre elég – írta a Hvg.hu.

Ha pedig az uniós tagállamokat külön vesszük, akkor egyértelmű a német túlsúly: 2024-ben a németek 2,9 milliárd dollár értékben küldtek az Egyesült Államokba acélt. Ez a biznisz tehát megsínyli majd az Egyesült Államok elnökének államfői rendelet formájában bevezetett büntetővámját. Ugyanakkor Németországnak nem csak az acélexport miatt kell aggódnia.

Az amerikai elnök az új védővámok bejelentésekor arról is beszélt, hogy hasonló lépéseket tesz majd a gyógyszeripari termékeknél is – itt például a híres súlycsökkentő gyógyszereket gyártó dán Novo Nordiskot érheti kár. Az importált autókra akár 50-100 százalékos vámot is kész kivetni az Egyesült Államok elnöke. Az amerikai elnök utóbbi tervét azzal indokolja, hogy míg az Amerikába szállított európai autókra általában csak 2,5 százalékos vámot vetnek ki, addig az ellenkező irányú szállítmányok után 10 százalékos tarifát kell fizetni. Az elnök tanácsadói szerint az egyéb rárakodó terhek miatt végül az amerikai autók EU-s importköltségét 30 százalék plusz költség terheli. Az Egyesült Álamok legnagyobb európai autóbeszállítója a magyarországi üzemekkel és beszállítókkal is rendelkező német autóipar. A BMW–Mercedes–Volkswagen trió adta az EU-ból tavaly az Egyesült Államokba szállított 820 ezer jármű 73 százalékát, így a közelgő vámok a németek hátán csattannak majd a leghangosabban.