3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Külker

Jól hoztak a magyar szolgáltatások

mfor.hu

Itt vannak az első negyedév számai.

2026 I. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 4,5 százalékkal, importja 4,8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 2,5 milliárd euró volt, mely 94 millió euróval volt több a 2025. I. negyedévinél. Az előző negyedévihez mérten az export értéke 13, az importé 8,9 százalékkal volt kevesebb, ami 685 millió eurós egyenlegcsökkenést eredményezett.

2026. I. negyedévben:

  • Az export értéke 8,8 milliárd euró (3,4 ezer milliárd forint), az importé 6,3 milliárd euró (2,4 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 2,5 milliárd eurót (946 milliárd forintot) tett ki.
  • A szolgáltatáscsoportok közül a szállítási szolgáltatások 713 millió, a turizmus 659 millió, a bérmunka szolgáltatások pedig 581 millió euróval járultak hozzá a 2026. I. negyedévi aktívumhoz.
  • Szolgáltatásexportunk 63, -importunk 72 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le,mely viszonylatban 980 millió eurós többlet keletkezett.
  • Első számú partnerünk továbbra is Németország, mellyel az összforgalom 18 százalékát bonyolítottuk le. A második helyet az Egyesült Államok, a harmadikat Ausztria foglalta el, hozzájuk a szolgáltatás-külkereskedelmi összforgalmunk 8,7, illetve 6,8 százaléka kapcsolódott.
  • A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 45 százalékot (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 23 százalékot) tett ki, ezt követte a szállítási szolgáltatások 28, majd a turizmus 17 százalékos részesedéssel.
  • Import tekintetében szintén az üzleti szolgáltatások részaránya volt kiemelkedő, 56 százalék (az idesorolt egyéb üzleti szolgáltatásoké 26 százalék), míg a szállítási szolgáltatások 27, a turizmus 13 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból.

2026. I. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

  • A szolgáltatásexport- és import euróban számított értéke 4,5 illetve 4,8 százalékkal bővült (forintban számítva 0,9 és 0,6 százalékkal csökkent). Az aktívum 94 millió euróval haladta meg az előző év azonos időszaki többletet, forintban átszámítva viszont 14 milliárd forinttal kevesebb volt annál.
  • Az aktívum növekedésének hátterében elsősorban a turizmus 121 millió és a bérmunka szolgáltatások 67 millió eurós egyenlegjavulása húzódott meg, melyet az üzleti szolgáltatások többletének 99 millió eurós csökkenése mérsékelt.
  • Aktívumunk értéke az uniós forgalomban 31 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban az Ausztriával és Dániával szemben realizált 85 millió és 38 millió eurós aktívumnövekedésre vezethető vissza, s melyet leginkább az Írországgal szemben realizált 63 millió eurós passzívumemelkedés egyensúlyozott.
  • Az EU-n kívüli országok esetében az aktívumunk 63 millió euróval javult. A változás hátterében meghúzódó legjelentősebb tényezők közül az Egyesült Államokkal, Svájccal és Kínával szemben realizált 60 millió, 44 millió és 37 millió eurós egyenlegjavulás emelhető ki, melyet az Egyesült Királyság vonatkozásában regisztrált többlet 54 millió eurós csökkenése valamelyest mérsékelt.
Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Elárulta a szakértő, hogy mit lehetne tenni a támogatott hitelek rendszerével

Elárulta a szakértő, hogy mit lehetne tenni a támogatott hitelek rendszerével

Magyarországon több mint 50 kamattámogatott hiteltermék létezik, ami jelentősen torzítja a piacot. A laptársunk, a Privátbankár által megkérdezett szakértő szerint szükség lenne a paletta egyszerűsítésére, miközben vannak olyan hitelcélok, amik továbbra is igénylik az állami beavatkozást.

Többet kaptak, mégsem éltek jobban a magyar középkorúak

Többet kaptak, mégsem éltek jobban a magyar középkorúak

Hiába nőttek a bevételek, ha a kiadások is.

Hátraarcot csinált az olajár

Hátraarcot csinált az olajár

Keddi fordulat.

Kiderült, mi áll a repülőrajtnak tűnő első negyedéves GDP-adat hátterében

Kiderült, mi áll a repülőrajtnak tűnő első negyedéves GDP-adat hátterében

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 I. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslésében.

Nyerges Zsoltnak milliárdokat termelt a NER legnagyobb őrző-védő cége

Nyerges Zsoltnak milliárdokat termelt a NER legnagyobb őrző-védő cége

Forgalma alapján a Civil Zrt. 2025-ben is a története legjobb évét zárta, a profit pedig már Nyerges Zsoltot gazdagítja.

Újabb kellemes hírt kaptak a magyarok a a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiból

Újabb kellemes hírt kaptak a magyarok a a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiból

Ismét árcsökkenés történt a diszkontokban.

Nem tudott javulni múlt hónapban az üzleti hangulat

Nem tudott javulni múlt hónapban az üzleti hangulat

Ez derül ki a hétfőn megjelent Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értékéből.

Itt élnek a legjobban kereső magyarok

Budapest? Sopron? Győr? Nem biztos, hogy ott kell keresni a legmagasabb fizetésből élő honfitársainkat, ahol elsőre gondolnánk! A kereseti adatok mától településszinten is elérhetők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) térképes interaktív felületén (TIMEA).

Érik a meglepetés? Pozitívan jellemezte Magyar Péter a jegybanki tárgyalást

Varga Mihály jegybankelnök saját hivatalában fogadta a miniszterelnököt.

Vigyorogni fog, ha meglátja az árakat a benzinkúton

Vigyorogni fog, ha meglátja az árakat a benzinkúton

Önnek is mosolyt csalhat az arcára a keddtől érvényes új árszabás.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG