Jól hoztak a magyar szolgáltatások

2026 I. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 4,5 százalékkal, importja 4,8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 2,5 milliárd euró volt, mely 94 millió euróval volt több a 2025. I. negyedévinél. Az előző negyedévihez mérten az export értéke 13, az importé 8,9 százalékkal volt kevesebb, ami 685 millió eurós egyenlegcsökkenést eredményezett.
2026. I. negyedévben:
- Az export értéke 8,8 milliárd euró (3,4 ezer milliárd forint), az importé 6,3 milliárd euró (2,4 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 2,5 milliárd eurót (946 milliárd forintot) tett ki.
- A szolgáltatáscsoportok közül a szállítási szolgáltatások 713 millió, a turizmus 659 millió, a bérmunka szolgáltatások pedig 581 millió euróval járultak hozzá a 2026. I. negyedévi aktívumhoz.
- Szolgáltatásexportunk 63, -importunk 72 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le,mely viszonylatban 980 millió eurós többlet keletkezett.
- Első számú partnerünk továbbra is Németország, mellyel az összforgalom 18 százalékát bonyolítottuk le. A második helyet az Egyesült Államok, a harmadikat Ausztria foglalta el, hozzájuk a szolgáltatás-külkereskedelmi összforgalmunk 8,7, illetve 6,8 százaléka kapcsolódott.
- A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 45 százalékot (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 23 százalékot) tett ki, ezt követte a szállítási szolgáltatások 28, majd a turizmus 17 százalékos részesedéssel.
- Import tekintetében szintén az üzleti szolgáltatások részaránya volt kiemelkedő, 56 százalék (az idesorolt egyéb üzleti szolgáltatásoké 26 százalék), míg a szállítási szolgáltatások 27, a turizmus 13 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból.
2026. I. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:
- A szolgáltatásexport- és import euróban számított értéke 4,5 illetve 4,8 százalékkal bővült (forintban számítva 0,9 és 0,6 százalékkal csökkent). Az aktívum 94 millió euróval haladta meg az előző év azonos időszaki többletet, forintban átszámítva viszont 14 milliárd forinttal kevesebb volt annál.
- Az aktívum növekedésének hátterében elsősorban a turizmus 121 millió és a bérmunka szolgáltatások 67 millió eurós egyenlegjavulása húzódott meg, melyet az üzleti szolgáltatások többletének 99 millió eurós csökkenése mérsékelt.
- Aktívumunk értéke az uniós forgalomban 31 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban az Ausztriával és Dániával szemben realizált 85 millió és 38 millió eurós aktívumnövekedésre vezethető vissza, s melyet leginkább az Írországgal szemben realizált 63 millió eurós passzívumemelkedés egyensúlyozott.
- Az EU-n kívüli országok esetében az aktívumunk 63 millió euróval javult. A változás hátterében meghúzódó legjelentősebb tényezők közül az Egyesült Államokkal, Svájccal és Kínával szemben realizált 60 millió, 44 millió és 37 millió eurós egyenlegjavulás emelhető ki, melyet az Egyesült Királyság vonatkozásában regisztrált többlet 54 millió eurós csökkenése valamelyest mérsékelt.