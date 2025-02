Tökéletes időzítéssel váltottak profilt Habony Árpád titokzatos vagyonkezelői

Érdekes időpontban aktivizálta magát Habony Árpád, a miniszterelnök volt személyes stratégiai főtanácsadójának cége, a Futurum Investments Zrt. Az 2022-ben derült ki, hogy Habony szentendrei székhellyel alapított vagyonkezelő céget, amelybe egyből be is rakott 150 millió forintot. Idén januárig azonban semmi nem történt a neve alapján jövendő beruházásokra alapított vállalkozással.

Az Opten adatbázisa szerint viszont idén januárban megváltozott a részvénytársaság főtevékenysége. Eddig vagyonkezelés volt, január 1-től viszont már:

csoportfinanszírozás.

Ez egy elég ritka főtevékenység a cégeknél és jogilag is kicsit bonyolult. A Deloitte 2020-ban adott ki egy sajtóközleményt, amelyben azt írják, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján a kölcsönnyújtási, finanszírozási tevékenység alapvetően bankok, pénzügyi vállalkozások által végezhető engedélyköteles tevékenység. A törvény azonban kivételként megengedi, hogy egyéb társaságok a saját forrásaikból csoportfinanszírozási tevékenységet banki vagy pénzügyi vállalkozási engedély nélkül végezzenek. Így a cégcsoporton belüli társaságok jelentősebb kötöttségek nélkül, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá nem tartozva nyújthatnak több, akár nagyobb összegű, hosszabb lejáratú kölcsönt egymásnak.

Habony Árpád szeret szórakozni

Fotó: Átlátszó

A Futurum Investments Zrt. körül azonban nincs vagy nem látható cégcsoport, Habony Árpád az egyetlen tulajdonosa és nincs leánycége. Így egyelőre nem teljesen világos, hogy milyen csoportot szeretne finanszírozni az üzletember. Erre vonatkozó kérdésünket elküldtük a cégnek, amint érkezik válasz, frissítjük a cikket.

Az időpont azonban mindenképpen érdekes. Január 20-án jelentette be a kormány, hogy elhárult az utolsó akadály is a mini-Dubajként elhíresült beruházás előtt, miután a magyar állam és az Eagle Hills-csoport aláírta az ingatlan-adásvételi szerződést. Pár nappal később pedig már arról írt a fél sajtó, hogy egy Habony-közeli cég a társtulajdonosa annak a Stockton Zrt.-nek, aminek elővásárlási joga lett volna egy, a mini-Dubaj által érintett telekre. A Stockton Zrt. mögött álló ECEquity Befektetési Vagyonkezelő Zrt. ügyvezetője és résztulajdonosa ugyanis az a Halkó Gabriella lett, aki Habony Árpád cégeinek, így a Futurum Investments Zrt.-nek is az ügyvezetője.

Tehát a mini-Dubaj körüli NER-es mozgolódás időben egybeesik Habony Árpád sokáig látszólag inaktív vagyonkezelőjének feltámadásának időpontjával. A titokzatos üzletember nevén csak egy másik vagyonkezelő cég van, de arról legalább pontosan lehet tudni, hogy mivel foglalkozik. Szintén 2022 őszén alapította meg az Enter-Tnmnt Invest Zrt. nevű vállalkozását, amely ennek az évnek a végén jelent meg kaszinótulajdonosként a milliárdokat termelő budapesti kaszinók mögött. Azt pedig lapunk írta meg tavaly ősszel, hogy a debreceni és a nyíregyházi kaszinó mögött is megjelent tulajdonosként.

Kapcsolódó cikk Habony Árpád köre is bekerült a Mini-Dubaj-buliba Két hete vették meg az egyik elővásárlási joggal rendelkező céget.

Az Enter-Tnmnt Invest Zrt.-nél is megváltozott januárban a főtevékenyég, itt is a csoportfinanszírozás bukkant fel a papírokban. A kaszinós társaságnak már vannak leánycégei, a debreceni és a nyíregyházi kaszinókat üzemeltető vállalkozások, de ezek szintén stabilan termelik a százmilliókat, így aligha szorulnak rá a csoportfinanszírozással nyújtott esetleges kölcsönökre.