Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Makró Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Jól indult a péntek a forintnak

mfor.hu

Az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a magyar fizetőeszköz. 

Erősödött kissé a forint péntek reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest – írja az MTI.

Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után, a dollár jegyzése 337,92 forintra csökkent 338,32 forintról, a svájci franké pedig 419,28 forintra 419,89-ről.

Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt a hétfői, 41. heti kezdésnél, 0,7 százalékkal az euró, 2,0 százalékkal a dollár és 1,0 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint erősödött, 5 százalékkal az euróval szemben, 15 százalékkal a dollár és 4 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kevesebben kapnak családi adókedvezményt, mint négy éve

Kevesebben kapnak családi adókedvezményt, mint négy éve

Több mint 100 ezer fővel csökkent azok száma, akik családi adókedvezményt kapnak, mindössze négy év alatt. A családi pótlék átlagos összege továbbra sem éri el a 24 ezer forintot, és csak minden hetedik igénylőnek van kettőnél több gyereke.

Figyelmeztető jelzést kapott az Orbán-kormány

A Költségvetési Tanács (KT) szerint bekövetkeztek az általa a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok – állapította meg a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény első félévi végrehajtásáról készített véleményében a testület, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra.

Kiemelt beruházássá válhat az Újpest futballstadionja

Hosszas huzavona után pont kerülhet az Újpest új futballstadonjának történetére. 

Érdekes partnerséget kötött az MBH

Az MBH Bank és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja, hogy a bank szakmai és anyagi támogatásával segítse a TÖOSZ küldetését, és hozzájáruljon egy önkormányzatbarát társadalmi, gazdasági és jogi környezet megteremtéséhez. A partnerség tovább erősíti az MBH Bank azon célkitűzését, hogy a helyi adottságokhoz illeszkedve minél hatékonyabb, személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani az önkormányzati ügyfelei számára.

Szertefoszlottak a Mol álmai az Adria kőolajvezetékről

A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat nem eladó, ilyen lehetőséget a kormány nem fontolgat – jelentette ki Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a kabinet ülésén.

Lassan a fél ország alapítványi tulajdonban lesz Magyarországon

Megvan a 100. vagyonkezelő alapítvány Magyarországon

Három év kellett a százas határ eléréséhez.

Lopakodó áremelkedés a kutakon

Lopakodó áremelkedés a kutakon

Hiába nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, a kutakon csütörtökön a benzin és a gázolaj is átlagban 1 forinttal kerül többe.

Pénz nem számít: erősödik az érdeklődés a használt hibrid és elektromos autók iránt

Pénz nem számít: erősödik az érdeklődés a használt hibrid és elektromos autók iránt

A használtautó-piacon ugyan enyhe visszaesés volt a keresletben, de az alternatív hajtású járművek iránti érdeklődés tovább erősödött, az áremelkedés dacára.

Idén eddig a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal

Idén eddig a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal

Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban befektetőként is más szemlélettel érdemes kialakítanunk a portfóliónkat – hangzott el a lapcsoportunk által rendezett Klasszis Befektetői Klubon. Ideje lehet növelni a reáleszközök súlyát, és az sem mindig egyértelmű, hogy a kötvény lesz a nyerő befektetés. Devizafronton idén eddig a külföldiek jártak jól.

Kilenc hónap alatt 3328 milliárd forint lett a hiány

Kilenc hónap alatt 3328 milliárd forint lett a hiány

A kamatkifizetés okoz sok kiadást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168