Jól indult a péntek a forintnak

Erősödött kissé a forint péntek reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest – írja az MTI.

Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után, a dollár jegyzése 337,92 forintra csökkent 338,32 forintról, a svájci franké pedig 419,28 forintra 419,89-ről.

Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt a hétfői, 41. heti kezdésnél, 0,7 százalékkal az euró, 2,0 százalékkal a dollár és 1,0 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint erősödött, 5 százalékkal az euróval szemben, 15 százalékkal a dollár és 4 százalékkal a svájci frank ellenében.