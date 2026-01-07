Jól jár, aki holnapig vár a tankolással

Szerdán nem változtak az üzemanyagárak, de csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe – írja a Holtankoljak.hu.

A mai napon (2026.01.07) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 558 Ft/liter

Gázolaj: 570 Ft/liter

A benzinkutak árazása azonban jelentősen eltérhet a városokban és az autópályák mentén. A 95-ös benzint több helyen is lehet 530 forintos literáron tankolni, míg az autópályáknál találkozhatunk 620 forintot megközelítő egységárral is. A dízelnél még inkább körültekintőnek kell lenni: a néhány városi benzinkúton megtalálható, 540 forint körüli árszint helyett az autópályákon 637 forintos literárral is találkozhatunk.

