Jól járt, aki kivárt a tankolással

De érdemes lehet még tovább várni?

Érdemes volt csütörtökig várni a tankolással. A Holtankoljak.hu adatai szerint az elmúlt napok nagykereskedelmi árcsökkenései a benzinkutakon is megjelentek az árakban. Míg szerdán még 95-ös benzint 558, gázolajat pedig 570 forintos átlagáron lehetett tankolni, csütörtökön az alábbi átlagárakat mérték:

  • 95-ös benzin: 556 forint/liter
  • Gázolaj: 567 forint/liter

Ugyanakkor pénteken nem várható további árcsökkenés, ugyanis a nagykereskedelmi árak ezúttal nem változnak.

