Jól járt, aki kivárt a tankolással

Érdemes volt csütörtökig várni a tankolással. A Holtankoljak.hu adatai szerint az elmúlt napok nagykereskedelmi árcsökkenései a benzinkutakon is megjelentek az árakban. Míg szerdán még 95-ös benzint 558, gázolajat pedig 570 forintos átlagáron lehetett tankolni, csütörtökön az alábbi átlagárakat mérték:

95-ös benzin: 556 forint/liter

Gázolaj: 567 forint/liter

Ugyanakkor pénteken nem várható további árcsökkenés, ugyanis a nagykereskedelmi árak ezúttal nem változnak.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>