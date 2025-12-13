5p
Jól jártak a magyar autósok az olajár esésével

Király Béla
Király Béla

Az olaj ára két hónapos mélypontra került, az üzemanyagoké pedig követte az alaptermék mozgását. A finomítói marzsok annak ellenére csökkennek, így az üzemanyagok ára is, hogy továbbra is komoly geopolitikai kockázatok láthatóak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint az év végéig inkább további áresés, mint érdemi emelkedés várható a magyar benzinkutakon.

Az olaj világpiaci ára két hónapos mélypontra került, az európai piacon irányadó Brent árfolyama megközelítette a 60 dolláros szintet. Szerencsére a nyersolaj árát követte a finomított termékek jegyzése is. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a finomítói marzsok is csökkentek. Néhány hete részletesen foglalkoztunk azzal, hogy ez korábban miért nem következett be, és miért fordulhatott elő, hogy miközben az olaj ára esett, ez a benzinkutakon nem tükröződött.

Most viszont, ha kis lépésekben, de a hazai kutakon is csökkent az üzemanyagok ára, és a 95-ös benzin átlagos ára 560 forint alá került, miközben – az autópályákat kivéve – dízelt is a legtöbb helyen 570 forint alatti áron tudunk vásárolni.

Cikksorozatunk rendszeres olvasói számára talán már unalmas lehet az a fordulat, hogy a magyarországi üzemanyagárak a nemzetközi folyamatokat követve mozogtak, de ezúttal is így történt. Némi pluszt jelent, hogy a hét közepén látott apróbb megingás ellenére a forint továbbra is nagyon stabil és rég nem látott erőt mutat – annak ellenére, hogy a hét második felében azért gyengült.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A magyar csökkenés a benzin esetében meghaladta az átlagot. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten kilenc olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kell fizetni literenként, mint nálunk, míg egy hete még tizenegy ilyen ország volt.

Mindez a régiós összevetésben is tükröződött, így ezúttal nem azt a felütést kell használnunk, hogy „… ennek ellenére továbbra is a régió egyik legdrágább benzinára van nálunk”, hanem ezúttal a középmezőnybe kerültek a hazai árak.

A gázolaj esetében már nem ennyire rózsás a kép, a Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak pozíciója nem változott, ezen a héten is tizenkét olyan országot találhattunk, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

Mindez azt is jelenti persze, hogy ennél a fajta üzemanyagnál továbbra is a magyar autósoknak kell Közép- és Kelet-Európában az egyik legmagasabb árat fizetniük a kutaknál. A régióban a magyarországinál változatlanul csak Romániában és Ausztriában kell többet fizetni a dízelért.

A geopolitikai problémák és az amerikai kamatvágás ellenére is esik az olajár

Ha valaki csak az aktuális híreket figyelte, akkor akár meglepő is lehet az olaj jegyzésének változása. A héten tartott kamatdöntő ülést az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, és a kamatcsökkentés kapcsán az elemzők előzetesen emelkedő olajárat valószínűsítettek. A kamatok vágása ugyanis gazdaságélénkítő hatású, ami pedig az olaj fogyasztására hathat pozitívan. De akár a venezuelai történések (az amerikaiak újabb tankerhajót tartóztattak fel), akár a sikeres ukrán támadások a Fekete-tengeren vagy orosz olajipari létesítmények ellen áremelkedéshez vezethetett volna, ám éppen az ellenkezőjét láttuk.

Pozitívum, hogy hét közben úgy tűnt, közelebb kerülhet az ukrajnai háború lezárása. Aminek folyományaként valószínűleg enyhülnek az orosz olaj elleni szankciók. A Donald Trump által kifejtett komoly nyomásnak meghajolva az ukránok népszavazásra készülnek egyes területek átadása kapcsán, ahogy az is jelzésértékű, hogy Zelenszkij hajlik arra, elnökválasztást tartsanak – az amerikai utasításnak megfelelően. Persze mindez vajmi keveset ér, ha közben a háborús agresszor továbbra sem akar sem békét, sem fegyverszünetet.

Ugyanakkor az árakra továbbra is komoly nyomást fejt ki, hogy az olcsó olaj miatt nagyon sok ország fokozza a kitermelését, hogy minimalizálja a bevételkiesését. Ha alacsonyabb áron több olajat adnak el, akkor elvileg ezt elérhetik, de a másik oldalon a kínálat növelésével a saját érdekeik ellen is tesznek, hiszen így továbbra sem tud emelkedni az olaj ára. Ráadásul az utóbbi hetekben, ahogy azt fent is jeleztük, a finomított termékek lekövetik a nyersolaj ármozgását, ami végül a benzinkutakon is realizálódik.

A szakértők nem várnak az év végéig érdemi áremelkedést az olaj piacán, sőt egyes prognózisok szerint Donald Trump egyre romló belföldi megítélése miatt valószínűleg mindent megtesz, hogy még lejjebb szorítsák az olaj árát és ezzel is mérséklődjön az infláció. Mindezek alapján az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint az idei évben 550 körüli átlagos benzinár alakulhat ki, és az év végéig komolyabb áremelkedésnek nem látjuk okát a hazai benzinkutakon.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.

