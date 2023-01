Jól kelt a forint, de aztán rossz irányba indult

Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek esti árfolyamához képest. Az év eleji kezdésnél egy százalékot meghaladó erősödésben áll a forint.

Az eurót hétfő reggel 394 forint alatt is jegyezték a péntek esti 395,51 forint után, de ezekben a percekben már a 396-os szint körül mozog az árfolyam a dollár jegyzése is bement 369 forint alá, de most 371 felett jár, bár ez még mindig erősödés a péntek esti 372,05 forintos záráshoz képest. A svájci frank árfolyama 400,68-as záróárhoz képest jelenleg 401,25 körül jár..

Az év eleji kezdésnél a forint 1,4 százalékkal áll erősebben az euróval, 1,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben és 1,3 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.