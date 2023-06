Jól megdobta az infláció a gyerektáborok árát

"A magasabb árak miatt sokan aggódnak, és van is alapja a félelemeknek. A gyerekek étkezése, a bérleti díjak, az állatkerti, múzeumi vagy strandbelépők díjai is növekedtek, az alapanyagigényes vakációs lehetőségek költségeiről nem is beszélve. A jelenlegi, előzetes adataink alapján egy napközis tábor átlagára 45 ezer forint lesz, míg 70 ezer forint magasságában lesz az ottalvós táborok átlagos díja” – jelentette ki Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője.

Ez természetesen azt is jelenti, hogy ha nem is sokat, de még 40 ezer forint alatt is lehet találni lehetőségeket, viszont egyes táborok ára a 100 ezer forintot is megközelítik, vagy jócskán meg is haladják azokat. Ezért érdemes jól átböngészni a kínálatot, hogy mindenki a pénztárcájának és a gyermek érdeklődésének megfelelő tábort találjon.

Jó nagy nyílt az árolló, még többszázezres tábor is van. Fotó: Depositphotos

Viszont tudnak olyan táborról is, amelyik idén nem indít turnusokat a megváltozott inflációs helyzet miatt.

Az érezhető, és óhatatlan áremelés ellenére azonban úgy látják, hogy a nyári táborok iránti kereslet továbbra is erős, mert a szülők változatlanul fontosnak tartják, hogy gyermekeik élményekben gazdag nyarat töltsenek, és minden erejükkel próbálják ezt megvalósítani.

A nyár pozitívuma, hogy a táborok rezsiköltségei közül a fűtés elhanyagolható, viszont a többi elem - étkezéstől a belépőkig -, ahogy a Táborfigyelő vezetője is említette, megnőttek.

"Ennek ellenére azt látjuk a táborfoglalási adatokon, hogy a jelentkezések dinamikája azonos a tavalyi rekordévvel, azaz hiába növekedtek az árak, a családok mégis tudnak tábort foglalni csemetéiknek. Ennek oka lehet, hogy sokan éltek az április közepéig érvényben lévő előfoglalási kedvezményekkel, másrészt a szülők anyagi helyzete erősebb, mint a 2017-es ugyanekkora mértékű áremelések idején" – teszi hozzá Tóth Béla.

Összességében a jelen állás szerint átlagosan 10-20 százalék közötti áremeléssel kalkulálhatnak a családok az idei esztendőben, és aki résen volt, előfoglalással meg is spórolhatta a drágulás egy részét.

Tavaly 225 ezer gyermek táborozott valahol, és ez a rekord részvétel nem csökken, hanem talán meg is dől idén.

Kutyasuttogótól a dróntáborig

A választék rendkívül széles, közel 1000 táborturnus foglalható, köztük jópár extrém kaland. A Farm tábor például beillik egy jó paraszt-wellness-nek, ahol megtanítják az állatok etetését, gondozását, sőt a vállalkozó kedvűek kipróbálhatják a túró és sajtgyártást is. Egy másik táborban igazi kutyasuttogókká válhatnak, vagy tanyasi olimpián vehetnek részt.

De robotikatábor, dróntábor, mesterséges intelligencia tábor is várja a gyerekeket, van 3D tervezői és nyomtatói, greenboxos vagy 3D-s animációs kisfilm-készítői is. Reméljük nem a közeli háború az oka, de tavaly már a negyedik legkeresettebb vakációs tematika volt a katonai, military és honvédelmi tábor, ahol már egy hónapos turnusok is vannak.

A sporttáborok kínálata is rendkívül széles, melyek közül különösen népszerűek a spanyol Barcelona és az olasz Juventus labdarúgó csapatok magyarországi táborai. De videósnak, tiktokernek, youtubernek, podcasternek, bloggernek, sőt brókernek és tőzsdecápának is tanulhatnak a táborozók!

Jótanácsok a szülőknek

Tóth Béla a szülőknek azt ajánlja, hogy csak minősített és legálisan működő táborra fizessenek be, amit alapítvány, egyesület vagy vállalkozás üzemeltet.

„Kérjünk számlát már az előlegről is, és legyen egy megállapodás, ami akár a jelentkezési lap is lehet, ami rögzíti, hogy milyen programok lesznek, mennyi és milyen étkezést kapnak a gyerekek, illetve tartalmazza a lemondási feltételeket is” – javasolja a vezető annak érdekében, hogy ne váljon csalódássá a sok pénzbe kerülő tábor.

Nézzünk konkrétumokat!

A méltán népszerű, 30 éve létező People Team bentalvós táborai 2021-ben 75-78 ezer forintba kerültek turnusonként, 2022-ben 82 ezer forintba, míg 2023-ban 106 ezer forintba, azaz most jóval nagyobb áremelést kellett eszközölniük. A napközis, bejárós táborok 2021-ben 39 ezer forint, 2022-ben 41 ezer forint, míg idén 53 ezer forintba kerülnek.

De az emelést idén is akciókkal próbálják elviselhetőbbé tenni, és ismét többféle kedvezményt érvényesítenek. Az elkerülhetetlen áremelést a kínálattal is igyekeznek kompenzálni: 17 tématábor 100 alternatívájából lehet választani, és mindegyik létezik ottalvós és bejárós változatban is.

Az áremelkedések tendenciáját jól mutatja ez a két példa is:

Állatkerti Zoo tábor (Budapest): 2021-ben az 5 napos turnus 79 900 forint volt, 2022-ben 88 900 forintba, míg 2023-ban 109 900 forintba kerül.

(Budapest): 2021-ben az 5 napos turnus 79 900 forint volt, 2022-ben 88 900 forintba, míg 2023-ban 109 900 forintba kerül. Vissza a vadonba tábor (Szentendre): 2021-ben 35–35 000 forint volt egy turnus, 2022-ben 42–45 000 forint, 2023-ban 42-49 000 forint.