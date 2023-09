Jól megfizetett globális jogász hálózat segíti az Orbán-rendszert

A Fideszt és a NER-t többségében jogászok alapították és a különböző kormányzati ás állami szervek most is jelentős forrásokat szánnak arra, hogy tapasztalt és drága ügyvédekkel vegyék körbe magukat. Ehhez elég volt átnézni a legfontosabb kiszervezésekről döntő Nemzeti Koncessziós Iroda (NKOI), a közpénz milliárdokat osztogató Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elérhető szerződéseit.

Ezek közül a NKOI tényleg a legjobb jogászokat szerződtette le maga mellé, erre szükség is van, hiszen nagy a tét: kaszinók és autópályák, mindkét piac a NER legfőbb és legjövedelmezőbb vadászterületének számít. Az iroda esetében csak 2020-as és 2021-es szerződéseket találni, de ezek többnyire legalább egy évre szóltak. Itt felvonul az elit elitje:

DLA Piper Posztl, Nemescsói, GyőrfiTóth és Társai Ügyvédi Iroda - 158 millió forint, koncessziós komplex jogi tanácsadás,

Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda - 78,5 millió forint, koncessziós komplex jogi tanácsadás,

Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda - 39 millió forint, kaszinós koncessziós eljárásokkal kapcsolatos jogi szolgálttaások,

Cerha Hempel Dezső és Társai Ügyvédi Iroda - 62,5 millió forint, gyorsforgalmi utak üzemeltetéshez kapcsolatos koncessziós szerződésekhez közbeszerzési jogi tanácsadás.

Ez gyakorlatilag a teljes elérhető nemzetközi jogi üzletágak hazai lerakata. A DLA Piper a világ egyik legnagyobb és legelismertebb globális jogi irodája, amely 4200 ügyvédet foglalkoztat a világ több mint 40 országában. A Deloitte Legal a Deloitte adótanácsadó magyarországi jogi üzletága, a tagvállalatoknak, valamint azok leány- vagy kapcsolt vállalatainak jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédi irodáit jelöli. A Réti és Társai a PwC Legal irodák globális hálózatának tagja. A PwC ma a világ élvonalbeli könyvvizsgáló és gazdasági tanácsadó vállalatainak egyike. A Cerha Hempel pedig Közép- és Kelet-Európa egyik vezető társasági ügyvédi irodája, amelynek központja Bécsben van.

Van pénzük ügyvédre. Fotó: MTI

Az MTÜ csak az idén hat ügyvédi irodával kötött megállapodást, az óradíjuk általában 27 ezer forint. A vissza nem térítendő állami támogatásokat bőkezűen osztogató ügynökségnél szintén felbukkan a DLA Piper, velük két szerződést is aláírtak: az egyik tízmillió forintról szól, a másikban pedig 298 eurós óradíjat határoztak meg, ez 110 ezer forint körüli összeget jelenthet az árfolyam függvényében. A Francsics és Társai is jogi szakértői feladatokat vállalt a kormányzati szervnek. Ők egyebek mellett arról híresek, hogy itt dolgozik Gór Csaba, aki a Fidesz II. kerületi önkormányzati képviselője és a 2022-es parlamenti választáson is őt indította a kerületben a kormánypárt, de kikapott. A metrókocsi-beszerzést vizsgáló dokumentum jogi részét 2020-ban az azzal megbízott Francsics és Társai Ügyvédi Iroda nevében ő írta alá és mindent renben talált.

Az NMHH választása korábban szintén a DLA Piper szolgálataira esett, de a Trinn ügyvédi irodával is leszerződtek. Szintén egy tapasztalt csapatról van szó, Trinn Gábor évtizedek óta top ügyvédnek számít. A 24.hu már 2009-ben írt róluk. Ő vitte Mellár Tamás – a KSH volt elnöke – munkaügyi és személyiségi jogi perét, akit a Medgyessy-kormány jogellenesen távolított el hivatalából. De ő képviselte sikerrel a Postabankot és a Diákhitel Központot a diákhitellel kapcsolatos versenyjogi ügyben, illetve közreműködött a magyarországi növényiolaj-ipar privatizációjával kapcsolatos perben is.