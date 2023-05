Jól pörgött a DK-s biznisz: rekord forgalom a pártcégnél

Soha annyi bevétele nem volt a Demokratikus Koalíció cégének, mint 2022-ben - derül ki a DÉKÁ Rendezvény Kft. beszámolójából. Egészen pontosan 79,4 millió forintot könyvelhetett el a vállalkozás, amely például a legnagyobb ellenzéki párt webshopját is üzemelteti. Ez szerény nyereségre is elég volt: 5,6 millió forint profitnak örülhetnek a pártos cégnél, amit nem vettek ki. Ez 2021-ben 4,9 millió forint volt 64,4 millió forintos forgalom után.

Nem csak a Dobrev Klárá-s bögrék eladásából van bevétele a cégnek. A kiegészítő mellékletben a részletes bontás is szerepel:

Rendezvényszervezés: 12 millió forint,

Kiadvány értékestés: 58,3 millió forint,

Termékértékesítés: 1,4 millió forint,

Könyvkiadás: 6,2 millió forint,

Közvetített szolgáltatások: 1,4 millió forint.

Érdekesség, hogy bár 2022 választási év volt, ennek ellenére a termékértékesítésből származó bevételek a felére estek: 2,8 millió forintról 1,4 millió forintra. Ráadásul tavaly szeptemberben megalakult Dobrev Klára árnyékkormánya, és azóta már árnyékkormányos pulcsit (6800 forint), pólót (2500 forint), vászontáskát, tollat, kulacsot (3700 forint) és bögrét is árul a DK webshopja, de ezek szerint túl sok még nem fogyott el belőle.

A HVG írta meg 2015-ben, hogy havi-kéthavi rendszerességgel folyóirat megjelentetését tervezi a pártcég, amely ekkor vette fel tevékenységi listájára a „folyóirat, időszaki kiadvány kiadását”. A Gyurcsány-párt egyszemélyesnek induló cége, a 3 millió forint törzstőkéjű DÉKÁ Rendezvény Kft. még magánvállalkozásként jött létre 2012 elején, és a DK néhány hónap múlva vette meg az addigi tulajdonos-ügyvezetőtől, Tóth Andrástól. A cégalapításnak, majd -felvásárlásnak eleve az volt a célja, hogy a kft. majd segítse a választásra készülő DK infrastruktúrájának, például irodahálózatának kiépítését. A most elérhető információk szerint öt embert foglalkoztatnak, a bérekre összesen 6,9 millió forintot fizettek ki. A cég ügyvezetője pedig Balogh Andrea, akinek más céges érdekeltsége nincs.

Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Némileg talán meglepő, de a KDNP-nek és a Fidesznek nincs hivatalos webshopja, pedig biztosan volna fogyasztói igény Semjén Zsoltos vagy Orbán Viktoros pólókra. A kormánypártnak korábban volt webáruháza, de az oldal most elérhetetlen. Nem a párthoz kötödő webáruházaktól ennek ellenére persze lehet bőséggel lehet rendelni a miniszterelnök képmásával díszített tárgyakat.

A Momentum 2021 augusztusában jelentette be, hogy elindult a webshopjuk, és ez még most is működik, de külön céget erre nem hoztak létre. A kormányváltáska 3499 forintba kerül, míg három darab momentumos csokoládé 5999 forintba.

Még a Mi Hazánk Mozgalom pártoldalán találtuk nyomát webshopnak, mely drágábbnak tűnik, mint a DK webáruháza: egy kapucnis pulóver 12 500 forintba kerül, szemben a DK-s 6800 forinttal. Hogy minőségre melyik a jobb, az csak akkor derülne ki, ha mindkettőből rendelnénk.