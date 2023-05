Jön az 500 forintos dízel? Nem lenne meglepő

Komoly ijedtséget láthattunk az olaj piacán a keddi tőzsdei kereskedésben, amit szerdán további áresés követett. Az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI árfolyama a 68 dolláros szintig zuhant, az északi-tengeri Brent árfolyama pedig 72 dollár alá csökkent.

A váratlan áresés hátterében a szakértők szerint számos tényező áll, amelyek egymást erősítették. Amerikából több aggasztó hír jött, így például a politikai alku tárgyának számító adósságplafon emelése, amelyről előbb-utóbb ugyan megállapodás fog születni, de addig az komoly bizonytalanságot hozhat. Felerősödtek az amerikai gazdaság helyzete miatt aggodalmak is, újra hallani a recessziós félelmekről. Ráadásul az sem segít, hogy a héten újabb kamatemelést hajtott végre a Fed. Nem elég, hogy az amerikai történések sokakat elbizonytalanítottak, további rossz hír érkezett Kínából: a feldolgozóipari aktivitás is váratlanul csökkent áprilisban, ez pedig az olajkeresletre is kihatással lehet. Ennek köszönhetően a nyersolajárak 5 százalékkal zuhantak kedden és szerdán, s bár ma már korrigált, cikkünk megjelenéséig csak 1 százalék körüli pluszok jöttek össze. Sőt a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy

a mostani bizonytalanság a finomított termékek piacára is ki fog hatni, magyarul a gázolaj és a benzin tőzsdei jegyzése tovább csökkenhet.

Ezeknek a termékeknek már hónapok óta olvad az ára, 2022 tavaszán a háború kirobbanása után az európai árutőzsdéken a gázolaj (100 metrikus tonna egységet tekintve) jegyzése 1500 dollár felett is járt, de még idén is láthattunk 1000 dollárt meghaladó árat. Ezzel szemben szerdán a 640 dolláros szint alá esett. Az áresés azért is meglepő lehet, mert előbb a tavaly december 5-én életbe lépő orosz olajra vonatkozó importkorlátozás, majd a finomított termékekre február 5-étől hatályos behozatali tilalom miatt komoly pánikkeltés zajlott. Ráadásul nemcsak az oroszbarát magyar kormánypropaganda jajveszékelt, hanem független szakértők részéről is hallhattunk a lépés potenciális kockázatairól.

Utóbbiak persze azt is elmondták, nem szükségszerű, hogy a földgázhoz hasonlóan komoly hiány és árrobbanás következzen be, hiszen a globális olajtermelés lefedi a keresletet, és a finomítói kapacitások is elegendőnek látszanak. A kérdés inkább a logisztikáról szólt, illetve arról, hogy a kínai gazdaság a Covid-korlátozásokon túljutva milyen lendülettel áll növekedési pályára. Az óriási ázsiai gazdaság ugyanis önmagában akkora piaci keresletet képes generálni, ami időlegesen piaci egyensúlytalanságokat képes okozni. Bár voltak az elmúlt hónapokban pozitív jelek is, és úgy tűnt dinamikus lehet a kínai bővülés, az összkép nem volt egyértelműen kedvező Ezt ráadásul a legfrissebb – fent idézett adat – tovább árnyalta.

Miközben Kína részéről nem jelentkezett kielégíthetetlen extrakereslet, az elmúlt hónapok adatai azt mutatták, hogy akár Európában, akár az Egyesült Államokban csak minimális gazdasági növekedés lehet, de egy kisebb recesszió sem elképzelhetetlen. Ez lecsapódott mind a nyersolaj, mind a finomított termékek piacán, ugyanis az utóbbi hetek készletadatai rendre azt sugallták, hogy a fogyasztás elmarad az előzetesen prognosztizált szintektől. A mérsékeltebb nyugati kereslet pedig az árakban is visszaköszönt.

Arról is érdemes szót ejteni, hogy a kínálati oldalon sem keletkezett szűk keresztmetszet. A finomított orosz termékekre február 5-étől érvényes importtilalommal szemben ugyanis az volt az egyik fő ellenérv, hogy az ellátásban korábban nagyon komoly szeletet kihasító orosz szállítókat nehéz lesz pótolni. Annak ellenére, hogy ezt több elemző előzetesen is cáfolta, jelezve, hogy már 2022 végétől jól látható trend bontakozott ki, amely keretében az orosz dízelt folyamatosan cserélték le az európai vevők máshonnan származó finomított termékekre.

Ez pedig az embargó életbelépését követően sem változott, hiszen sikerült kiváltani az orosz cégeket. A sors fintora, hogy az orosz szálat az elemzők szerint így sem sikerült teljesen elvágni. Az orosz olaj még mindig fontos szerepet játszik a Bloomberg napokban megjelent elemzése szerint Európában, csak éppen India közbeiktatásával. Az európai korlátozások ugyanis nem akadályozzák azt, hogy harmadik ország, mint India olcsó orosz nyersolajat vegyen, majd azt feldolgozva szállítson üzemanyagot, például dízelolajat a kontinensünkre. Ennek kapcsán persze vannak viták, hogy ebben a formában mennyire indokolt az oroszokkal szembeni embargó, de azt érdemes megemlíteni, hogy az oroszok így a korábbinál sokkal olcsóbban tudják csak értékesíteni a nyersolajat, ráadásul a finomítói tevékenység révén keletkező profitot sem tudják zsebre tenni.

Az indiai olajipar felpörgetése azzal jár, hogy az előrejelzések szerint az ázsiai ország jó úton halad afelé, hogy ebben a hónapban Európa legnagyobb finomítottüzemanyag-szállítójává váljon. Ezzel párhuzamosan rekordmennyiségű orosz nyersolajat vásárolnak a Bloomberg által a Kpler elemzőcégtől származó adatok szerint.

A korábbi hatósági árak közelébe eshet a dízel. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Európa Indiából származó finomított üzemanyagimportja napi 360 ezer hordó fölé emelkedett, ami jóval megelőzi a Szaúd-Arábiából származó behozatalt. A Kpler adatai szerint az Indiába érkező orosz nyersolaj áprilisban várhatóan meghaladja a napi 2 millió hordót, ami az ország teljes olajimportjának csaknem 44 százalékát jelenti.

Ráadásul a beszámoló szerint nemcsak az Indiában készülő üzemanyag érkezik nagy mennyiségben Európába, de felpörgött az orosz termékek csempészete is. Josu Jon Imaz, a Repsol SA vezérigazgatója a napokban azt mondta, hogy az orosz gázolaj illegálisan érkezik Európába, és felszólította a hatóságokat, hogy számolják fel ezt. Ugyanakkor az ügyben a spanyol hatóságok által végzett előzetes vizsgálat során nem találtak bizonyítékot arra, hogy orosz gázolaj került volna az országba, de komolyabb vizsgálatot ígértek a hatóságok.