Jön az ATM-cunami Magyarországon

Az országgyűlés egy olyan törvényt is elfogadott, méghozzá ellenszavazat nélkül, amelynek értelmében felmondásra kerül az Európa Tanács azon egyezménye, amely a sporteseményeken, különösen a labdarúgó-mérkőzéseken megnyilvánuló nézői erőszakról és nem megfelelő viselkedésről rendelkezik. Végül megszavazták azt a fideszes javaslatot is, hogy a jövőben minden településen lennie kell egy ATM-nek.

A képviselők elfogadták az új drogtörvényt, amellyel a kormány zéró toleranciát hirdet a kábítószerek ellen, valamint törvényi szinten tiltották meg a 18 év alattiaknak az energiaital-vásárlást. Elfogadták a 30 év alatti anyák adómentességéről szóló törvényjavaslatot is, és megszavazták a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezményét, illetve a két és három gyereket nevelő anyák adókedvezményét.

A parlament a veszélyhelyzet meghosszabbítása, valamint az energital-vásárlás drasztikus megszigorítása mellett számos más jogszabályról is döntött kedden a 24.hu összefoglalója szerint.

