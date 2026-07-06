Jön az első devizakötvény-kibocsátás Magyar Péter kormánya idején

Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyek beárazása akár már hétfőn megtörténhet – írja a Portfolió a Reuters adataira hivatkozva. Az egyik papír 2032. március 23-án, a másik 2037. május 21-én jár le.

Mint írták, az előzetes árazási iránymutatás szerint a közel hatéves kötvényt az euró midswaphoz képest mintegy 115 bázispontos, a közel 11 éves papírt pedig 160 bázispontos felárral kínálják. Mindkét kötvény évente fizet kamatot.

A lap értesülése szerint a devizakibocsátás hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozási igénye állhat:

rövidtávon jelentős likviditásra van szükség, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd eurónyi (mintegy 3550 milliárd forintnyi) támogatást az Európai Bizottság akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották.

A cikk úgy fogalmaz, hogy az időzítés piaci szempontból is kedvező, mivel javult Magyarország befektetői megítélése, csökkentek a hozamok, és az ÁKK az elmúlt hetekben a forintalapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget tudott értékesíteni.

Egyéb konkrétumok is kiderültek. A kibocsátó az ÁKK, a befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják. Az értékpapírok elszámolása július 13-án várható, a minimális címlet ezer euró lesz. A kötvényértékesítést a BNP Paribas, a Citi, a Goldman Sachs, az ING és a JPMorgan szervezi. A kibocsátás hitelminősítése a Moody’snál Baa2, az S&P-nél BBB mínusz, a Fitchnél pedig BBB – írta a Portfolió.