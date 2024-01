Gulyás Gergely a náci tempót birodalmira finomította

Itt az év első Kormányinfója Hamarosan kezdődik 2024 első Kormányinfója, az utolsót még karácsony előtt Orbán Viktor tartotta a Karmelitában. Azóta azonban sok minden történt, szerdán kormányülést tartottak, ami előtt a miniszterelnök közösségi oldalán ezt írta: "Hosszú lesz".

Az újságírók előtt terítékre kerülhet, hogy tavaly decemberben a fogyasztói árak átlagosan 5,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter, aki épp Izraelben tartózkodik, miről számolt be, a brüsszeli pénzkifizetések helyzete, a pedagógusbér-emelés valódi mértéke, és a hétfőn elstartolt napelempályázat is.

Kicsit csúszik a kezdés Már csak percek kérdése, és kis csúszás után kezdődik a Kormányinfó, kövessék velünk a közvetítést!

Európai uniós ügyek Gulyás Gergely miniszter boldog új évet kívánva azzal kezdte, hogy a tegnapi kormányülésen számtalan ügy került szóba. Mindenekelőtt egy európai uniós helyzetértékelés: a kormány a tavaly év végén létrejött megállapodásnak megfelelően üdvözli az uniós pénzek utalását, hiszen az igazságszolgáltatási módosítások szavatolják Magyarország jogszerűségét. "Miután teljesítettük a feltételeket, a Bizottságnak kellett még fél év, de ezek után a költségvetési források egy részét felszabadította. A többi forrást illetőleg üdvözöljük a szerdai Európai Parlamenti vitát, ahol a kormány álláspontja is fókuszba került" - mondta a miniszter. A további kifizetéseket az LMBTQ- és a migrációs ügyekben történő változtatásoktól tették függővé, tehát két olyan ügyben próbál nyomást gyakorolni a bizottság, amelyben a magyarok véleményt nyilvánítottak a népszavazáson keresztül - jelentette ki Gulyás Gergely, aki szerint Magyarország véleménye ugyanaz, mint korábban. Vannak korlátai tehát a bizottsággal való megállapodásnak a miniszter szerint, de ezek olyan ügyek, amikben antidemokratikus lenne az emberek véleményt figyelmen kívül hagyni. Vannak vörös vonalak, ebben például nem fogadható el a magyar kormány számára e két területen véleményváltoztatás.

Pedagógusbér-emelés A szerdai EP-vitában mindenki kimutatta a foga fehérjét, ahol Gulyás Gergely szerint látszott, hogy a baloldal még mindig nem adta fel, hogy a pedagógusbér-emelést megakadályozza. Szerinte kizárólag azok a frakciók és külföldi képviselők szólaltak fel a bizottság korábbi döntése ellen, akik egyébként is támadták korábban a magyar kormányt. Véleménye szerint a baloldal ennek ellenére sem tudta megakadályozni, hogy rendelkezésre álljon a pedagógusbér-emelésre szánt pénz. A kormány mindig azon a véleményen volt, hogy a tanárok anyagi elismertsége messze elmarad a várttól, és ehhez a nekünk járó uniós pénz segítséget jelent. "Nem ajándékba kapjuk ezeket a pénzeket, tehát nem igaz, hogy a kormány uniós pénzből akarja megoldani a tanárbér-emelést, mert azok járnak nekünk. 6 ezer milliárd forintba kerül a pedagógusbér-emelés, ehhez 1,77 milliárdot kapunk az uniótól. Már februárban 32,2 százalékkal emelt bérhez jutnak a pedagógusok, január 30-ig pedig a megemelet fizetésről szóló határozatot megkapják a tanárok, óvónők és a szakképzésben dolgozók is. Meg fogjuk duplázni a béreket, jövőre további 21 százalék, 2025-ben pedig 812 ezer forint lesz a jelenlegi előrejelzések szerint.

Nyugdíjemelésről döntöttek Államigazgatásban dolgozók bére: olyan nehéz években sem szűnt meg a béremelések folyamata, mint most, ami jelentősebb emelést hoz itt is. Az emelés a minimálbér 15 százaléka, és a garantált bérminimum 10 százaléka lesz. Állami szféra: az orvosoknak több mint 2 millió forint a fizetésük, de a szakdolgozóknál még 20 százalékos emelésre van szükség. Március 1-jével az ő bérük 715 ezer forintra emelkedik. Nyugdíjemelés: 6 százalékos emelésről döntött a kormány január 1-jétől visszamenőleg. Rendvédelmi dolgozók: 79 ezer forinttal nő a bérük. Katonáknál 11 százalékkal nő a fizetés. A családtámogatási rendszer módosításai január 1-jével lépnek életbe.

Lezárult a nemzeti konzultáció Tegnap éjfélkor lezárult a nemzeti konzultáció, 1 518 455 fő töltötte ki a kérdőívet, 84 százalékuk postai úton küldte vissza. Olyan kérdésekre válaszolhattak, mint az orosz-ukrán háború finanszírozása, a fegyverszállítások, vagy az ukrán uniós tagság ügye.

Lengyel helyzet A pedagógus szakszervezetek továbbra is elégedetlenek, és ha a tanárbér-emelésnek volt komoly ellenzője, akkor a baloldal mellett a szakszervezetek voltak - véli Gulyás Gergely. Mi a magyar kormány véleménye a lengyelországi politikai helyzetről? Gulyás Gergely azt mondta, tartózkodunk más ország belpolitikáját kommentálni, de arra felhívja a figyelmet, hogy micsoda kettős mércét alkalmazó "banda" uralja Brüsszelt, szerinte elég megnézni a Lengyelországgal kapcsolatos reakciókat. További uniós források: folyik egy kondicionalitási eljárás Magyarország ellen, aminek "mi eleget tettünk". Tárgyalunk tovább a bizottsággal és optimista vagyok az ügyben - mondta kérdésre válaszolva a miniszter.

A Politico-listája fordított lista A Politico készíett egy listát, miszerint kik a legpozitívabb személyiségek a világban, amelyben szerepel Soros György fia is. "Valószínűleg ez egy fordított lista", azaz fordítottan kell értelmezni" - jelentette ki erre Gulyás Gergely. A Lengyelországgal kapcsolatos események miatt sincs lehetőségünk megtámadni az úgynevezett 7. cikkelyt, de nem is tennénk, különben is a jelenlegi unió gyengeségének tartja a belpolitikai beavatkozást. A lengyel állampolgárok döntöttek, és ennek most látják a következményeit - mondta Gulyás Gergely a lengyel politikai eseményekre utalva.

Svédország NATO-csatlakozása nem közeledik Ha a BKKI is osztja Vitézy Dávid véleményét a költségmegosztásról, akkor minden bizonnyal eképzelhető március 1. után a Budapest bérlet ügyében. Mi a helyzet a beígért otthonfelújítási kormányzati támogatásról, amit 2024-től ígért a kormány? Egyelőre csak az új otthon támogatásáról döntött a kormány, erről még nem. Svédország NATO-csatlakozása: a svédeknek nem olyan fontos, mint a NATO-főtitkárnak. Gulyá szerint vannak aggályok, amelyeket a svédeknek el kéne oszlatni, de egyelőre nem keresték a magyarokat a svédek "Ha nekik nem fontos, nekünk miért legyen az?" - tette fel a költői kérdést a miniszter. Ukrajna anyagi támogatása: a miniszter szerint nem biztos, hogy lesz megegyezés, hiába folytatják a tárgyalásokat, de nem zárták ki, csak azt, hogy hitelből kellene megoldani, mert azt valóban ellenzik.

Nyomást gyakorol az Európai Parlament? Vendégmunkások: Magyarországon világos és egyértelmű szabályok vannak, csak akkor lehet alkalmazni, ha a magyarok elől nem veszik el a munkát. 46 magyar és 13 külföldit bocsájtottak el a dél-koreai tulajdonú Bumchun Precision Hungary Kft. salgótarjáni üzeméből, de maximálisan a jogi feltételek mellet. Digitalizáció: szorgalmazzuk, hogy a nagy tech-cégekkel kapcsolatban, mint a Youtube és a FB is, legyen egységes, közös fellépés az adókötelezettségtől, a kommentek korlátozásán át egyéb szabályok áttekintéséig. Az Európai Bizottság erős támadás alatt áll a Parlament felől? Gulyás Gergely szerint ez létező probléma, véleménye szerint ez a pedagógusbér-emelésnél látható. Szerinte a 6 millió forintot kereső baloldali EP-képviselők is folyamatosan ezen (is) dolgoznak. Aki meghallgatja a tegnapi EP-vitát, látható, hogy ez milyen politikai játszma.

Még mindig nincsenek részletek a Budapest Airport-ról Nagy Márton miniszter nemrég azt mondta, hogy közel a megállapodás a Budapest Airport ügyében. Vannak-e már részletek? "Amíg nincs megállapodás, addig nem árulhatok el semmit" - mondta Gulyás Gergely, aki szerint továbbra is rendkívül közel a tárgyalás vége, jelenleg is épp ezt teszi a gazdaságfejlesztési miniszter. Pedagógusbér-emelés: továbbra is szakemberhiány van, és januártól eltörölték a kitételt, hogy a szükséges műveltségi területet nem kell teljesítenie a tanároknak. Vajon a szülőknek megnyugtató ez a helyzet? A miniszer szerint az a megnyugtató, hogy hamarosan megduplázzák a pedagógusok bérét. Kétségtelen, hogy egyes területeken van tanárhiány, de nem jelenthető ki, hogy általános lenne.

Napelem A napelemes előlegek kifizetése látványosan felgyorsult, bár itt is van egy plafon a támogatások tekintetében, de a következő Kormányinfón pontos számokat hoz Gulyás Gergely. A főpolgármester-jelöltről jövő héten is tárgyalunk, február végéig lesz döntés, sőt, lehet, még előbb is. Svédország NATO-tagsága: várjuk meg, hogy mikor döntenek a törökök, nem a kormány elkötelezettségével van a baj. A frakcióban kialakult egy vita, és a svédek mindeközben nem tesznek semmit irányunkban. A gyors svéd csatlakozás semmilyen formában nem élvez prioritást a kormánynál.

Szóba állt Orbán Viktor és Donald Tusk A Holocaust 80-rendezvénysorozat alatti neonáci felvonulások megakadályozásával kapcsolatban a miniszter azt mondja, hogy ha emberi jogokkal ellenes, a rendőrség betilthatja. Az uniós csúcson Orbán Viktor és Donald Tusk nem kerülték el egymást, hanem beszélgettek is. A szlovák miniszterelnök a minapi látogatása alatt mindennemű támogatásáról biztosította Magyarországot. Energiaitalok korlátozása: volt már erről vita, végleges döntés még nincs, de van már egy előterjesztés, ami tiltani fogja kiskorúaknak. Abban a pillanatban, amint megszületik a reptérrel kapcsolatos végeredmény, a gyorsvasúti elérés lesz a következő cél.

403 bejegyzett meleg házaspár van Rövid távon biztos kárt okozna a Budapest-bérlet tarifaváltoztatása. De ami a MÁV számára hátrányos, az a közlekedőknek pozitív, tehát mindenféle oldalról meg kell nézni az ügyet. 4 ezernél is több kisgyermek él azonos nemű párokkal, tervez-e a kormány ennek fényében bármilyen jogszabályváltoztatást, hiszen csak az első szülőt ismerik el. Nyilván joghátrányt szenved el egy gyermek, ha nem egy apja és egy anyja van - mondta Gulyás Gergely. Ma 403 Magyarországon a bejegyzett meleg házastársi kapcsolat. Nem tartom szükségesnek a változtatást - tette hozzá a miniszter. A bizalmi vagyonkezelés azért jó és fontos, mert Lantos Csaba miniszter példájából okulva nem lenne jó, ha korábbi vagyonuk miatt kizárnánk az élet más területén is sikeres szakembereket, hogy csatlakozzanak a kormányhoz. Orvosi ügyeleti rendszer: 17 vármegyében már működik, és minden bizonnyal Budapesten és Pest vármegyében is meglesz az átállás.

Visszajöhet az SMA-szűrés SMA-szűrés megszűnése: "Ezt rossznak tartom, remélem hamarosan ebben változás következik be" - mondta Gulyás Gergely. Költségvetés helyzete: minden 2010 előtti költségvetési konszolidáció brutális intézkedés volt. "Ezt a hibát mi nem követjük el, a költségvetés tartotta is a számokat, a hiányt is tartottuk, de a koronavírus-válság és a háború bizonytalanságot hozott. De még ezzel együtt is sikerült tavaly. csökkenteni a költségvetési hiányt és az államadósság hiányát is. Bízom benne, hogy vissza tudunk térni a megszokott jó működéshez" - mondta a miniszter. Magyar delegáció a Száhel-övezetben: a nigeri látogatás célja a migráció fókuszában tenni valamit, ezért volt szükség erre. Valaha fog javulni Ukrajnával a kapcsolat? Soha nem lehet kizárni, Kárpátalja miatt speciális érdekeltségünk is van, ezért nem szabad feladni a reményt, hogy egyszer komoly változás is bekövetkezhet.

Előkészítés alatt az ukrán-magyar külügyminiszteri találkozó Németországi gazdatüntetések: a miniszter személyes véleménye szerint a németeknek a számtalan jó tulajdonsága ellenére vannak rosszak is, a zöldítési politikát a józan ész határán túl is erőltetik például. Ezek miatt a szövetségi kancellárnak is rossz lett a megítélése, és a hárompárti koalíció elismertsége is megcsappant, amire még soha nem volt példa. Az EU-elvárások miatt a gyermekvédelmi törvény szigorításával mi lesz? "Szerintünk jó a törvény, de persze biztos lehet finomítani vagy jobbá tenni" - mondta a miniszter. Kötelező munkaalkalmassági vizsgálat: a szakminiszter fogja megítélni mindenhol, a szabályozás életbelépése után döntenek arról, mely foglalkozásoknál marad kötelező. Ukrán-magyar külügyminiszteri találkozó: előkészítés alatt áll.

Ellentmond Novák Katalin és Orbán Viktor? Novák Katalin úgy fogalmazott: továbbra is kell támogatni Ukrajnát, de akkor Orbán Viktor miért nem szavazta meg Ukrajna finanszírozását? Ettől függetlenül sok területen is támogatjuk és segítjük Ukrajnát - válaszolta erre Gulyás Gergely, aki szerint csak a kölcsönből való támogatással nem ért egyet a magyar miniszterelnök. Szivárványcsaládok: az állami intézmény megfelelőbb-e, mint egy meleg, örökbefogadó pár? Ilyet nem mondott a kormány - mondta a miniszter. Nyers hatalmi küzdelem zajlik Brüsszelben, ahol a magyar kormányt nem szeretik. Ennek ellenére jónáhány milliárd megszerezhető még.

Az összes metróvonalat meg kéne hosszabbítani Sorsok Háza: soha nem anyagi okai volt a nyitás tolódásának, ehhez az szükséges, hogy legyen konszenzus a magyar zsidó szervezetek között. ERASMUS: egyelőre még minden diák részesül benne, még mindig lehet jelentkezni, és abban bízunk, hogy a határidők folyamatos kitologatása alatt eredmény születik az ügyben. Rákosrendező, "mini Dubaj": folynak a tárgyalások, hogy a befektető 5 milliárd euróból mit fog megvalósítani. Az összes metróvonalat meg kéne hosszabbítani, és újakat is építeni, kérdés, mekkora összeg állhat erre rendelkezésre. Ahogy egykor Gruevszkinek menedékjogot adott Magyarország, úgy lengyel politikusoknak is segítenének így? "Ha a menedékjognak valaki megfelel, akkor függetlenül a foglalkozásuktól, megadjuk" - mondta Gulyás Gergely.

Ha nem is náci, de birodalmi a tempó Gulyás Gergely szerint Kocsis Máté náci tempónak nevezte az Európai Parlamenti-vitát tegnap a német képviselő felszólalása miatt, amit Gulyás Gergely birodalmi tempóra finomított. Szegedi fociakadémia, amit erdőkivágással bővítene az állam: nem egy összefüggő területről van szó, hanem gazos-erdős terület. A szegedi önkormányzat ellenáll, de a miniszter szerint a helyi fiatalokkal szúr ki, pedig az egyházmegye fásítást is vállalna.

Régi ügyekről nem tárgyalt Orbán és Fico Lapunk, az Mfor első kérdésére, miszerint a decemberben leváltott 24 kórházigazgató helyett mikor lesznek újak, a miniszter az mondta, hogy folyamatban van, néhány hónapon belül kinevezik őket. Azt is kérdeztük Gulyás Gergelytől, hogy a szlovák-magyar találkozón vajon szóba került-e Malina Hedvig ügye, vagy a kettős állampolgárság? "Csak aktuális ügyekről volt szó Orbán Viktor és Robert Ficco találkozóján. Bár elfogadhatatlan régi ügyek ezek, de csak napi témák jöttek szóba" - mondta a miniszter. A jövedéki adóval kapcsolatban, amely a rezsivédelmi alapból 483 milliárd forintot kap, azt mondta, hogy ebből a nyereség mindössze tizenvalahány milliárd forint lehet csak. Arra a kérdésére, miszerint mekkora gazdasági növekedést jósolna annak fényében, hogy Varga Mihály és az Európai Bzottság 3,6 százalékot, míg a jegybank 2,6 százalékot jósol, azt válszolta Gulyás, hogy mindig van egy bizonytalanság, de véleménye szerint 3 százalék körül lesz. Utolsó kérdésünkre, hogy akkor mi lesz a nyugdíjprémiumokkal, azt mondta, hogy az mindig csak a törvényileg előírt 3,5 százaléknál történik.

Ki az első számú felelőse a gazdaságpolitikának? Az oktatási törvény módosította az ukrán parlament, de még mindig nem teljesen felel meg a kárpátaljai elvárásoknak. Ha a migráció ellen küzdünk, kénytelen vagyunk együttműködni hatalmon lévő országokkal, akikről ettől függetlenül lehet véleményünk az ott történő hatalomátvételekről, de a racionalitás felülírja a migráció megoldása miatt az érzelmeket - véli Gulyás Gergely. Országos munkabeszüntetés a Volánbusznál: a kormány abban bízik, hogy egyezségre lehet jutni. EP-vita: valóban holtpontra jutottak a tárgyalások a további források felé? Ősznél hamarabb nem lehet érdemi változás ebben? "Ennél én jóval optimistább vagyok" - jelentette ki Gulyás Gergely. Ki az első számú felelőse a gazdaságpolitikának a kormányban? "Ez nyilvános, a Pénzügyminisztérium és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium között oszlik meg a feladat" - mondta. Arra a kérdésre, hogy 2025. március 3. után ki fogja vezetni a PM-t, azt felelte, hogy törvényileg ki fogja nevezni a miniszterelnök.