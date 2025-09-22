Jön az új autópálya-matrica

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A közlekedési államtitkár jelentős autópálya-fejlesztési terveket jelentett be, köztük az M1-es, M7-es és M3-as bővítését, valamint egy új regionális matricarendszer bevezetését.

Nagy Bálint közlekedési államtitkár sajtótájékoztatóján ismertette, hogy az M1-es autópálya mellett az M7-es és M3-as pályák bővítése is megvalósul a következő években.

A fejlesztéseket az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hajtja végre saját forrásból és hitelből – tájékoztatott Németh Tamás vezérigazgató. A munkálatok egy 2025-től 2034-ig tartó átfogó infrastruktúra-fejlesztési program részét képezik, amely során új gyorsforgalmi szakaszok is épülnek.

Az M1-es autópálya fejlesztésének részletei szerint 2026-tól regionális autópálya matricát vezetnek be a sztráda teljes szakaszára, amely négy vármegyére terjed ki. Ez az érintett vármegyékben élők számára kedvezményes, 15 ezer forintos áron lesz elérhető - írja a Telex.

Fotó: MTI

A konkrét bővítési tervek alapján az M1-es 78 kilométeres szakasza kétszer három sávossá bővül az M0-s és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között. A fejlesztés különlegessége, hogy mindkét oldalon intelligens leállósávot alakítanak ki, amelyek szükség esetén – baleset, útmunkálatok vagy megnövekedett forgalom idején – teljes értékű forgalmi sávként használhatók.

A kivitelezés ütemezése szerint 2028 augusztus végéig az M1-es autópálya M0-s és Bicske közötti szakaszát bővítik ki, majd 2029 augusztus végéig befejezik a Concó pihenőig tartó szakaszt. A Hegyeshalomig tartó útszakasz fejlesztésére egy későbbi fázisban kerül sor.

A Földgázszállító Rt. (FGSZ) legfrissebb 2025. szeptember 20-i jelentése szerint a magyar földgáz tárolók töltöttsége 71,84 százalék.

Kulcsfontosságú hitelminősítői döntés előtt áll Magyarország: az S&P Global arról határoz, hogy megtartja a befektetésre ajánlott kategóriában, vagy bóvliba vágja a magyar gazdaságot. A Klasszis Podcast legújabb epizódjában a forint elmúlt időszakban látott szárnyalásáról, választási költségvetésről és GDP-tervekről is beszélgettünk a Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével.

A pályaudvar újra fogad és indít vonatokat.

A hajnali órákban hiba keletkezett, amikor visszakapcsolták az áramot.

Miután a forint az elmúlt napokban erősödött a főbb devizákkal szemben, ez a következő napokban akár az üzemanyagok piacára is begyűrűzhet. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint ugyanakkor önmagában ez a tényező csak kisebb árcsökkenést eredményezhet.

Egyre hangsúlyosabb a külföldi terjeszkedés az OTP Alapkezelő stratégiájában.

Az SZTFH megkezdi a kiberbiztonsági auditban érintett vállalkozások ellenőrzését.

Szombaton ezúttal sem készülhetünk a nagykereskedelmi árakban változásra. 

Sok munkája lehet a Mészáros M1 Labor Kft.-nek.

Egy nyár végén megjelent jogszabály felhatalmazza az SZTFH-t, hogy a rendeletben foglalt jogsértések esetén a hatósági eljárások eredményeképpen szükség szerint bírságokat is kiszabjon. 

