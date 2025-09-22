Jön az új autópálya-matrica

Nagy Bálint közlekedési államtitkár sajtótájékoztatóján ismertette, hogy az M1-es autópálya mellett az M7-es és M3-as pályák bővítése is megvalósul a következő években.

A fejlesztéseket az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hajtja végre saját forrásból és hitelből – tájékoztatott Németh Tamás vezérigazgató. A munkálatok egy 2025-től 2034-ig tartó átfogó infrastruktúra-fejlesztési program részét képezik, amely során új gyorsforgalmi szakaszok is épülnek.

Az M1-es autópálya fejlesztésének részletei szerint 2026-tól regionális autópálya matricát vezetnek be a sztráda teljes szakaszára, amely négy vármegyére terjed ki. Ez az érintett vármegyékben élők számára kedvezményes, 15 ezer forintos áron lesz elérhető - írja a Telex.

Az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti útterelés az Óbarok lehajtónál 2025. szeptember 22-én. Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között. Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül

Fotó: MTI

A konkrét bővítési tervek alapján az M1-es 78 kilométeres szakasza kétszer három sávossá bővül az M0-s és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között. A fejlesztés különlegessége, hogy mindkét oldalon intelligens leállósávot alakítanak ki, amelyek szükség esetén – baleset, útmunkálatok vagy megnövekedett forgalom idején – teljes értékű forgalmi sávként használhatók.

A kivitelezés ütemezése szerint 2028 augusztus végéig az M1-es autópálya M0-s és Bicske közötti szakaszát bővítik ki, majd 2029 augusztus végéig befejezik a Concó pihenőig tartó szakaszt. A Hegyeshalomig tartó útszakasz fejlesztésére egy későbbi fázisban kerül sor.