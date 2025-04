Jönnek az e-kasszák, lépett is a NAV

A NAV kitért arra is, hogy a jelenleg online pénztárgép használatára kötelezett vállalkozások – például kiskereskedelmi üzletek, éttermek, szálláshelyek, taxisok, plasztikai sebészek, gyógyszertárak, masszőrök, konditermek, akik összességében több mint 200 ezer online pénztárgépet működtetnek – továbbra is használhatnak online pénztárgépet, vagy választhatják a hardveralapú e-pénztárgépet. Az online pénztárgépek – biztosítva a zökkenőmentes átállást – egészen 2028. július 1-ig használhatók. (MTI)

Ehhez a gyakorlatban mindössze egy okostelefonra van szükség, amelyre a vállalkozó letölti az ingyenes e-pénztárgép-alkalmazást, és egy egyszerű nyugtanyomtatóra, arra az esetre, ha valaki mégis papíron kérné a nyugtát. A kisvállalkozásoknak azért is érdemes megfontolni az átállást a nyugtatömbről, mert az e-pénztárgép a papírmentes nyugtaadás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkentést hoz az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. A NAV közölte azt is, hogy az online pénztárgépekkel szemben az e-pénztárgépeknél nincs például éves kötelező szerviz, a vállalkozások ezzel évente átlagosan 25 ezer forintot spórolhatnak meg. Nem beszélve arról a nyugtánkénti 10 forintról, ami a papírnyugtát felváltó elektronikus nyugtákkal megtakarítható.

Az adóhivatal a jogszabályoknak megfelelő működés mellett szigorúan ellenőrzi az e-nyugta kiállításának és nyugtatárba küldésének folyamatát, illetve azt is, hogy semmiképp ne lehessen kijátszani vele az adóügyi előírásokat. Ha a feltételek teljesülnek, a NAV kiadja az engedélyt a forgalmazásra – ismertették.

Az első időszak az e-pénztárgépet fejlesztőknek és gyártóknak szól, akik minden technikai részletet, fejlesztési dokumentációt, és az engedélyeztetés lépéseit is megtalálják a honlapon, egy helyen – jelentette be az adóhivatal MTI-nek csütörtökön küldött közleményében az adóhivatal. E-pénztárgépet, hasonlóan az online számlázóprogramokhoz, bárki fejleszthet, aki megfelel a követelménynek, és benyújtja a forgalmazási engedélyre vonatkozó kérelmet a NAV-hoz.

Elindult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján az eNYUGTA-aloldal, ahol a hivatal minden fontos információt közzétesz a július 1-jén induló e-pénztárgép-rendszerről. Az első időszak az e-pénztárgépet fejlesztőknek és gyártóknak szól, akik minden technikai részletet, fejlesztési dokumentációt, és az engedélyeztetés lépéseit is megtalálják a honlapon, egy helyen – jelentette be az adóhivatal csütörtökön kiadott közleményében.

