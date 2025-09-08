Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Jönnek az uniós pénzek, jól alakult a hiány augusztusban

mfor.hu

Az időarányosnál kedvezőbben alakult az államháztartási hiány augusztusban – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3 025,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4 774,0 milliárd forint) 63,4 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (66,6 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése.

A központi alrendszer hiányán belül a központi költségvetés 3 012,7 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 109,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 122,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

Nőttek az adóbevételek

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,7 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében megközelítőleg 10 százalékos növekedés történt.

Kamatkiadásokra augusztus végéig 2 928,3 milliárd forint került kifizetésre, ami 514,5 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1 654,5 milliárd forint kifizetés 172,8 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Augusztus végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4 954,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1 969,5 milliárd forint kifizetése történt meg.

Augusztusban, egy hónap alatt, a központi alrendszer 239,1 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 414,3 milliárd forintos hiánnyal.

Érkeznek a pénzek Brüsszelből

Ebben a hónapban a költségvetés uniós programokhoz kapcsolódó bevételei 311,3 milliárd forinttal, 436,8 milliárd forintra emelkedtek. Ez legnagyobb részt annak köszönhető, hogy az Európai Bizottság átutalta a pedagógusbér-emelés kapcsán kitűzött mérföldkövek teljesítéséhez kapcsolódó, mintegy 587 millió eurónyi forrást, valamint visszatérítette a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési intézkedések 2025. II. negyedévi kiadásainak uniós részét (131 millió euró). 

Figyelembe véve az év első felében a költségvetésen kívül érkezett 535,1 milliárd forint közvetlen agrártámogatások visszatérítéseit is, 2025 első nyolc hónapjában összesen már 971,9 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra, ami meghaladja a GDP 1,1 százalékát.

