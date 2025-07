Jött egy jó hír a magyar gazdaság egyik igáslováról

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

2025 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,4 millió vendégéjszakát töltött el – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A vendégek száma 4,4, a vendégéjszakáké 5,1 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén júniusra eső pünkösdi hosszú hétvége is hozzájárult. 2025. január–júniusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 13 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

