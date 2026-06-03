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Makró AI - Mesterséges intelligencia Európai Unió

Jött egy szuverenitásvédelmi csomag, de most az Európai Bizottságtól

mfor.hu

A brüsszeli testület szerdán bemutatta az európai technológiai szuverenitási csomagot, amelynek célja az unió digitális autonómiájának és ellenálló képességének erősítése a félvezetők, a mesterséges intelligencia (MI), a felhőszolgáltatások és a nyílt forráskódú technológiák területén.

Az Európai Bizottság közlése szerint az intézkedések célja, hogy csökkentsék az EU függőségét a kritikus digitális technológiák külső beszállítóitól, miközben elősegítik a mesterséges intelligencia fejlesztését és elterjedését Európában. A testület szerint a növekvő számítási kapacitásigény és az MI gyors terjedése indokolttá teszi az európai technológiai képességek megerősítését.

A csomag két jogszabálytervezetet, továbbá egy nyílt forráskódú stratégiát, valamint az energiaágazat digitalizációjára és a mesterséges intelligencia alkalmazására vonatkozó stratégiai ütemtervet foglal magában.

Az egyik jogszabálytervezet a jelenlegi félvezetőipari szabályozásra építve ösztönözné a legkorszerűbb chiptechnológiák európai fejlesztését és gyártását.

Az Európai Bizottság szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó alkatrészek 2030-ra a globális félvezetőpiac több mint 70 százalékát adhatják. A javaslat gyorsabb engedélyezési eljárásokat, stratégiai beruházások támogatását és az ellátási láncok biztonságának növelését irányozza elő.

A másik jogszabálytervezet célja, hogy az elkövetkező öt-hét évben megháromszorozza Európa adatközponti kapacitását.

Támogatná a fenntartható adatközpontok fejlesztését, valamint egységes uniós keretet hozna létre a felhő- és MI-szuverenitás értékelésére. Az intézkedések emellett a mesterséges intelligencia alkalmazásának szélesebb körű elterjesztését is szolgálják a tagállamokban.

A bizottság külön stratégiát dolgozott ki a nyílt forráskódú technológiák támogatására is. A dokumentum az európai fejlesztések erősítését, a start-upok támogatását, valamint a digitális infrastruktúrák hosszú távú biztonságának és fenntarthatóságának javítását célozza.

A jogszabálytervezeteket az Európai Parlamentnek és az uniós tagországok kormányait tömörítő Tanácsnak is jóvá kell hagynia. Az Európai Bizottság jelezte: júliusban várhatóan pályázatot hirdet az úgynevezett MI-gigagyárak létrehozására, továbbá konzultációt indít egy európai technológiai beruházási kapacitás kialakításáról.

A technológiai önállóság erősítésére irányuló törekvések jegyében az Európai Parlament bejelentette, hogy június 4-től a francia fejlesztésű Qwant internetes keresőmotor lesz az alapértelmezett keresőszolgáltatás a parlament Microsoft Edge és Mozilla Firefox böngészőiben. A váltás ugyanakkor nem korlátozza a felhasználókat más keresőmotorok használatában. A parlament szóvivője szerint az intézkedés egy szélesebb körű stratégia része, amelynek célja az uniós intézmény függőségének csökkentése a nem európai digitális eszközöktől, valamint az európai, adatvédelmi szempontból kiemelt szolgáltatások előmozdítása.

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