Jottányit sem sikerül közelebb kerülnünk Európához

Magyarország a maga 6,5 százalékos rátájával e rangsorban Romániával és Moldovával hármas holtversenyben a hatodik – ugyanúgy, mint egy hónappal korábban. S az úgynevezett visszatekintő reálkamatok összevetésében – immár egyedüliként – elfoglalt hatodik pozíciónk sem változott, még ha a növekvő infláció és a változatlan alapkamat eredőjeként már csak 2,1 százalékponttal is „versenyeztünk”.

Általánosságban akár bizakodásra adhat okot, hogy az elmúlt egy hónapban egyetlen jegybank sem emelt kamatot. Ez szokott lenni ugyanis az infláció elleni fő monetáris eszköz, így ha nem nyúltak ehhez, az azt is jelentheti, hogy nem számítanak az árszínvonal emelkedésére.

Az árrésstop ellenére az infláció májusban csak tovább nőtt, így nem csoda, ha az európai összehasonlításban sem sikerült előrébb lépnünk, az unióban például továbbra is a miénk a 25. legmagasabb éves fogyasztóiár-index – derül ki a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképéből .

Az árrésstop ellenére májusban nőtt az éves infláció, így az európai uniós összevetésben is maradtunk ott, ahol voltunk egy hónappal korábban: a 27-ből a 25. helyen.

