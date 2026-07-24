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Makró Foglalkoztatottság Munkanélküliség Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Júniusban is tovább romlottak a munkanélküli statisztikák

mfor.hu

Kevesebben dolgoznak és több a munkanélküli júniusban, mint májusban volt a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint.

2026 júniusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki.  A munkanélküliek száma 214 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt  – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. 

• A 2026. április-júniusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 633 ezer fő volt, mely 28 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma nem változott2, 2 millió 473 ezer fő volt, míg a nők esetében 29 ezerrel, 2 millió 160 ezer főre mérséklődött.

• A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezer fő dolgozott, mely 50 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 70 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 124 ezer főt tett ki. 

• A 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75,0 százalék volt. A ráta a férfiak esetében 79,1 százalékot, a nők körében pedig 70,7 százalékot mutatott.

A 2026. április–júniusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 106 ezer, a nőknél 112 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak körében 4,1 százalékot, míg a nőknél 4,9 százalékot ért el.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 36,7 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 4,6 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 1,0 százalékponttal 28,0 százalékra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,6 százalékponttal, 35,3 százalékra emelkedett – közölte a KSH.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.

 

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