Kamatpszichózis: ezért emelkedhet veszélyes szintre az Otthon Start törlesztője

mfor.hu

A BiztosDöntés pénzügyi szakértője, Gergely Péter szerint a családok felpumpálhatják a hitelösszeget az Otthon Startnál, mert a 3 százalékos kamat elhiteti, hogy a magasabb terhelhetőség is biztonságosan kezelhető.

Veszélyes szintre emelkedhet az Otthon Start törlesztőrészlete – írja a biztosdontes.hu. Az Otthon Start igénylői gyakrabban vállalnak magasabb hitelösszeget, mint a piaci hitelek iránt érdeklődők, sokszor teljesen kihasználva az adósságfék-szabályok adta kereteket.

A piaci kamatozású lakáshitelt felvevők átlagos törlesztőrészlete a nettó átlagfizetés 30,4 százalékát teszi ki. Az Otthon Start esetében viszont a mindenkori törlesztőrészlet a nettó átlagbér 42 százalékát is meghaladhatja majd – mondta Gergely Péter, a portál pénzügyi szakértője.

Gergely szerint a különbség oka a kamatpszichózis nevű jelenség. Az Otthon Start 3 százalékos kamata elhiteti, hogy a magasabb terhelhetőség is biztonságosan kezelhető, ezért a családok felpumpálják a hitelösszeget a jövedelem/törlesztőrészlet mutató felső határáig. „Itt tehát a törlesztőrészlet mértéke nem jelent morális akadályt – míg a piaci hitelben gondolkodók jó eséllyel kiszállnak azokból a lakásár-tárgyalásokból, ahol a vételárhoz a havi nettó jövedelem egyharmadát meghaladó hitelfelvételre lenne szükség” – tette hozzá.

Az is torzíthatja az arányt, hogy az Otthon Start igénylői között felülreprezentáltak a magasabb iskolai végzettséggel bíró, és jó eséllyel magasabb jövedelemmel rendelkező ügyfelek. A trendekről néhány hónapnyi adat ismeretében lehet majd pontos képet alkotni.

A Nemzeti Választási Iroda választása a Hunguest szállodáira esett.

Dermesztő éjszakára készülhet Budapest?

Az aktuális előrejelzések szerint az éjszaka folyamán akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban.

Az atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciók mentesültek az oroszokkal szembeni amerikai szankciók alól.

A piaci viszonyoknak és az ukrajnai béketárgyalásoknak köszönhetően mind a nyersolaj, mind a finomított termékek ára csökkent a tőzsdéken az elmúlt napokban. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint ez a jövő héten a hazai benzinkutakon is tükröződhet, kisebb árcsökkenés várható.

A dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben is gyengült a forint pénteken, de utóbbival szemben a heti összevetés pozitív. 

Vagy nem is volt szankció, vagy igazi mentességet nem kaptunk alóla. És mi a helyzet a papírral, amit a kormány ígért?

Hónapokig hozzászokhattunk a 600 forint alatti dízelárhoz, de pénteken meghaladta ezt a szintet a dízel átlagára. A kutak viszont nagy árkülönbséggel adják a benzint és a dízelt is: a városok és az autópályák között akár 90 forint is lehet a különbség.

Bár a terület szakmai felelőse, a Nemzetgazdasági Minisztérium ezúttal sem kommentálta a péntek reggel megjelent harmadik negyedéves beruházási adatokat, elemzők látnak esélyt arra, hogy ha a negyedik negyedév még ugyancsak mínuszos lehet, már elértük a gödör alját.

A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint a beruházások a harmadik negyedévben több mint 4 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2024 azonos időszakában.

Nem árt figyelni, hogy mit csinál Leisztinger Tamás cégbirodalma.

Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

