Kamatpszichózis: ezért emelkedhet veszélyes szintre az Otthon Start törlesztője

Veszélyes szintre emelkedhet az Otthon Start törlesztőrészlete – írja a biztosdontes.hu. Az Otthon Start igénylői gyakrabban vállalnak magasabb hitelösszeget, mint a piaci hitelek iránt érdeklődők, sokszor teljesen kihasználva az adósságfék-szabályok adta kereteket.

A piaci kamatozású lakáshitelt felvevők átlagos törlesztőrészlete a nettó átlagfizetés 30,4 százalékát teszi ki. Az Otthon Start esetében viszont a mindenkori törlesztőrészlet a nettó átlagbér 42 százalékát is meghaladhatja majd – mondta Gergely Péter, a portál pénzügyi szakértője.

Gergely szerint a különbség oka a kamatpszichózis nevű jelenség. Az Otthon Start 3 százalékos kamata elhiteti, hogy a magasabb terhelhetőség is biztonságosan kezelhető, ezért a családok felpumpálják a hitelösszeget a jövedelem/törlesztőrészlet mutató felső határáig. „Itt tehát a törlesztőrészlet mértéke nem jelent morális akadályt – míg a piaci hitelben gondolkodók jó eséllyel kiszállnak azokból a lakásár-tárgyalásokból, ahol a vételárhoz a havi nettó jövedelem egyharmadát meghaladó hitelfelvételre lenne szükség” – tette hozzá.

Az is torzíthatja az arányt, hogy az Otthon Start igénylői között felülreprezentáltak a magasabb iskolai végzettséggel bíró, és jó eséllyel magasabb jövedelemmel rendelkező ügyfelek. A trendekről néhány hónapnyi adat ismeretében lehet majd pontos képet alkotni.