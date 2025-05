Káosz jöhet Romániában, George Simion mégsem ismeri el a vereségét

A román elnökválasztás második fordulójában vereséget szenvedett George Simion kedden Facebook-közvetítésben értesítette több mint ötmillió támogatóját, hogy óvást emel a voksolás hivatalos eredménye ellen az alkotmánybíróságnál, azt pedig, hogy hétfő hajnalban elismerte Nicusor Dan független jelölt győzelmét és gratulált ellenfelének, azzal magyarázta, hogy „el akarta kerülni a vérontást”.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke szerint a moldovai szavazóköröknél „százmillió eurós költségvetésből pénzelt választói turizmus” és szavazatvásárlás torzította el a választói akaratot, amelynek befolyásolásába szerinte a francia kormány is beavatkozott. Az államelnökjelölt szerint az ellenfele mögött felsorakozott „régi rendszer” román influenszereket vásárolt meg, a választók befolyásolása érdekében.

Simion szerint a választási eredmény érvényesítése előtt Pavel Durovot, a Telegram online közösségi szolgáltató társalapítóját is meg kellene hallgatni, aki azt állította, hogy a „francia kormány” felkérte őt „a Simiont támogató” hangok elhallgattatására.

Simion hozzátette: nem sok reményt lát arra, hogy az alkotmánybíróság jelenlegi összetételében helyt ad óvásának, pedig szerinte a testület nem hagyhatja figyelmen kívül saját joggyakorlatát, tehát ugyanúgy el kell rendelnie a választások érvénytelenítését, ahogyan tette ezt tavaly december 6-án, amikor – szerinte jogtalanul – megakadályozta, hogy Calin Georgescu „megválasztott elnök” átvegye az ország vezetését.

Bár üzenetében megemlítette, hogy elnökjelöltként csak neki van joga óvást emelni a választások eredménye ellen, Simion arra biztatta támogatóit, hogy maguk küldjenek írásos beadványokat az alkotmánybírósághoz „ennek a bohózatnak a megállítására”, megígérve, hogy közzéteszi a benyújtandó panasz mintáját.

Simion értesítette támogatóit, hogy a megismételt elnökválasztás jelöltjei közül kizárt, fasiszta propaganda és illegális kampányfinanszírozás gyanújával bűnvádi eljárás alá vont Calin Georgescu ellen megfogalmazott vádak és hatósági felügyelet sürgős eltörlését is kéri az igazságszolgáltatástól.

Az AUR elnöke bejelentette, hogy pártjának törvényhozói nem fogják a kormányalakítási egyeztetéseken, miniszteri meghallgatásokon jelenlétükkel igazolni annak a „bábelnöknek” a legitimitását, akit szerinte a régi rendszer és a francia kormány akar a román nép nyakára ültetni. Ugyanakkor arra figyelmeztette híveit, hogy csak „saját csatornáikon” fog kommunikálni velük, mert szerinte a sajtó nagy része megbízhatatlan, a választási kampányban bebizonyosodott, hogy a médiumok többségét és az „úgynevezett újságírókat” a kormány megvásárolta, és az „úgynevezett független jelölt” mögé sorakoztatta fel.

„Csak azért, mert május 18-án úgy döntöttem, hogy helyesen értelmezem a számokat, hogy elkerültem a vérontást, és mert nem kívánom Románia államiságának megszűnését, nem jelenti azt, hogy palira vehetnek minket. A következő napokban és hetekben minden erőnkkel azon leszünk, hogy megakadályozzunk minden, Franciaországból és más államokból érkező idegen parancsot”

- mondta a választásokon alulmaradt elnökjelölt.

Simion szerint közvetlen támogatóit fenyegetések értek, és vagyonukért, testi épségükért aggódnak.

„Nem fogom megengedni, hogy egyetlen hajszáluk is meggörbüljön! Tudom, mit beszélek, a nép az én oldalamon áll. Kígyófészekbe is hiába bújtok, akkor is megtalálunk benneteket, ha megpróbáljátok a politikai ellenzéket, szabad sajtót és gazdaságot megfélemlíteni” – fogadkozott az AUR elnöke.

George Simion arra biztatta támogatóit, ne adják fel a harcot, működjenek együtt azokkal a nemzetközi szervezetekkel, amelyek hűségesek maradtak a demokráciához, de semmi esetre sem azokkal, akik részt vettek „az államcsínyben”, és „árulóknak bizonyultak”.

„Nem adjuk fel, ez csak a kezdete a román nép fényes győzelmének!”

- zárta felhívását George Simion.

A központi választási bizottság kedden közzétett hivatalos végeredménye szerint Nicusor Dan 6 168 642 szavazattal nyert az elnökválasztás második fordulójában, csaknem 830 ezer szavazattal megelőzve az 5 339 053 voksot szerző George Simiont.

Az alkotmánybíróság várhatóan csütörtökön dönt arról, hogy érvényesíti-e a voksolás eredményét.

